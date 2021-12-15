زوائد في الوجه تشير الى تغير خطر في الدم

الوكيل الإخباري - يحذّر الأطبار من مرض الكوليسترول ومما يسبّبه من مشاكل للصحة، حيث إن الارتفاع الكبير في مستوياته قد يُحدث زوائد ملونة يمكن ملاحظتها بسهولة على الوجه.



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وينصح الأطباء الأشخاص المعرّضين لهذا المرض بالتنبه من وجود زوائد برتقالية اللون مائلة الى الصُفرة على الجفون، موضحين أنها في العادة تكون غير مؤلمة، ويجدر التحقق منها.





إلى ذلك، لاحظ خبراء في الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية أن هذه الزوائد الجلدية قد تظهر أيضاً في أماكن أخرى من الوجه، بحيث يشير أحياناً القوس الرمادي أو الأبيض الظاهر فوق القرنية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



لذا، عند ملاحظة أي علامات مختلفة في الوجة، يجب فحص مستويات الكوليسترول لدى اختصاصي، خاصة أن مثل هذه الزوائد تعتبر مؤشراً رئيساً على ارتفاع مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.





المصدر - لها