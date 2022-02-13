سبل مكافحة نقص الفيتامينات

الوكيل الإخباري - نقص الفيتامينات يساهم في الانهيار والكآبة. تحدثت خبيرة التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، في مقابلة مع Lenta.ru يوم الأحد، 13 فبراير/شباط، عن النظام الغذائي لمكافحة نقص الفيتامينات.

اضافة اعلان



مع عدم كفاية ضوء الشمس أو سوء التغذية أو متلازمة ما بعد كوفيد، يمكن أن يصاب الجسم بالتعب. تشير سولوماتينا إلى أن فيتامين سي ضروري لمكافحة الضعف وسوء الحالة المزاجية. في فصل الشتاء يفضل تناول الفاكهة المجمدة حيث أن تلك الموجودة في المتجر لا تحتوي على عناصر غذائية.



وبحسب الطبيب فإن فيتامين (د) مفيد أيضًا حيث يقلل من درجة الكآبة ويحسن المناعة وصحة الأسنان.



وقالت: "من المعروف بشكل موثوق أن أكثر من 80 في المائة من الناس لديهم نقص في فيتامين د - لا توجد شمس، ولا تأكل الأسماك البرية. سوف يحل وعاء من كبد سمك القد عدة مرات في الأسبوع هذه المشكلة. يوجد أيضا في كل من صفار البيض ومنتجات الألبان. إذا لم نتمكن من تناول المأكولات البحرية، فإننا نشتري فيتامين د من الصيدلية".

سبوتنيك عربي