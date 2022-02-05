تناول الخضروات الصليبية ومخاطر الاصابة بالسرطان

الوكيل الإخباري - الأمراض السرطانية قد تنشأ بسبب خلل في النظام الغذائي، ومن الجانب الأهم فإن النظام الغذائي الجيد يحمي من الإصابة بها، لذلك يبحث الأطباء من خلال الدراسات الطبية عن الأغذية التي تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية على اختلاف أنواعها.





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جاء في دراسة نشرتها كلية الطب بجامعة الأمم المتحدة في اليابان، أن الخضروات الصليبية مفيدة في مكافحة الخلايا السرطانية، حسبما أفاد التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".





حيث تحتوي الخضروات الصليبية على مركب يسمى الجلوكوزينات، والذي يتحلل عند تناوله إلى أيزوثيوسيانات وإندولات، وترتبط بانخفاض مستويات الالتهاب في خلايا الجسم، ما يترتب عليه تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.





وأظهرت العديد من الدراسات التجريبية التي أجريت على الأشخاص أن زيادة استهلاك الخضروات الصليبية يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون والمستقيم والمعدة والثدي والبروستاتا وغيرها من السرطانات.



ووجد أيضًا أن الخضروات الصليبية تنشط الجينات التي تثبط نمو الورم وتحفز أيضًا التدمير الذاتي للخلايا السرطانية (موت الخلايا المبرمج)، وقد ثبت أيضًا أن الجلوكوزينات قد تحفز الإنزيمات التي تعطل المواد المسرطنة وتقلل من قدرة الخلايا السرطانية على الانتشار.

أنواع الخضروات الصليبية:

البروكلي، والكرنب، والقرنبيط، واللفت، والفجل، والخضروات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ، الجرجير، وبراعم بروكسل، وبوك تشوي.



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