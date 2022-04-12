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الثلاثاء، 12-04-2022 01:36 م

سحب منتجات كيندر في نيوزيلندا

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الوكيل الإخباري - سحبت مجموعة إنتاج الحلوى الإيطالية الشهيرة "فيريرو" منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية "كيندر" في نيوزيلندا بسبب التلوث المحتمل ببكتيريا السالمونيلا.اضافة اعلان


وكانت هيئة سلامة الأغذية البلجيكية الجمعة الماضية، قد أمرت "فيريرو" بوقف الإنتاج بمصنع في بلجيكا في الوقت الحالي، بحسب وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ).

كما تم سحب جميع منتجات "كندر" المصنوعة في بلجيكا من قبل هيئة سلامة الأغذية النيوزيلندية.

وقال نائب المدير العام للهيئة فنسنت أرباكل "نحن نعلم أن هذه المنتجات، التي تحتوي على ألعاب صغيرة، تحظى بشعبية خاصة بين الأطفال، لذلك نحث الأشخاص على اتخاذ كل الاحتياطات".

وأضاف "يمكن أن تكون آثار عدوى السالمونيلا خطيرة، خاصة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والبالغين ممن هم 65 عاما فما فوق، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".

وقالت هيئة سلامة الأغذية البلجيكية إنه تم تسجيل أكثر من 100 حالة تسمم غذائي مرتبطة ببكتيريا السالمونيلا، والتي يمكن أن تسبب الغثيان والقيء ومشاكل أخرى في المعدة بالإضافة إلى الحمى والأعراض الأخرى، في أوروبا على مدى عدة أسابيع.

ووفقا لفيريرو، تم اكتشاف السالمونيلا خلال عمليات التفتيش الداخلية في مصنع في مدينة آرلون البلجيكية في 15 كانون الأول الماضي.
بدورها فتحت هيئة سلامة الغذاء الاوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها تحقيقات بشأن تفشي عدوى السالمونيلا، و تعتزمان نشر تقييم الأسبوع المقبل.

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