سرير التسمير الاصطناعي يهددك بسرطان الجلد

الوكيل الإخباري - حذرت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السرطان من خطورة سرير التسمير الاصطناعي "سولاريوم" على الصحة، حيث إنه يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد.



وأضافت الجمعية أن سرير التسمير الاصطناعي يرفع أيضاً خطر الإصابة بحروق شمسية، فضلاً عن أنه يُعجّل بشيخوخة البشرة.

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مستحضر التسمير الذاتي

ومَن ترغب في الحصول على سُمرة اصطناعية جذابة، يمكنها بدلاً من استخدام سرير التسمير الاصطناعي تطبيق مستحضر التسمير الذاتي (Self-Tanner)، الذي يتوفر في صورة كريم أو لوشن، والذي يُكسب الطبقة العلوية من الجلد مظهراً برونزياً ساحراً، غير أنه لا يوفر حماية للجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



ويراعى أيضاً اختيار مستحضر تسمير ذاتي يخلو من المواد الضارة مثل مادة "ثنائي هيدروكسي أسيتون"، والتي قد تتحلل وتنتج مادة "الفورمالديهايد" المُسرطنة.

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