سلوك شائع في كل منزل يتسبب بالاصابة بنزلات البرد في الصيف

الوكيل الإخباري- لا تختلف أعراض برد الصيف عن أعراض البرد التي يمكن أن تحدث في أي وقت آخر من العام، ولكن الحرارة والرطوبة في أشهر الصيف يمكن أن تجعلك تشعر بمزيد من الإعياء، ويمكن أن تتسبب درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة أيضًا في التعرق، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

اضافة اعلان

نستعرض في السطور التالية أسباب الإصابة بنزلات البرد في فصل الصيف، وكيفية علاجها، وفقا لما نشره موقع "very well health".



تشمل أعراض البرد الأكثر شيوعًا ما يلي:



- سيلان الأنف.

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- السعال.



أسباب نزلات البرد الصيفية

يعتمد الكثير من الاشخاص في الطقس الحار على التكييف و قد يساهم هذا في الإصابة بنزلات البرد الصيفية، حيث تنتشر الفيروسات بسهولة أكبر في الهواء البارد والجاف، وتعمل مكيفات الهواء على تقليل الرطوبة في الغرفة إلى جانب جعلها أكثر برودة، وتهيئة الظروف التي يمكن للفيروسات أن تنمو فيها.





وتعتمد الفيروسات ايضا على خلايا الكائنات الحية الأخرى للعيش والتكاثر، وتنتقل من شخص لآخر عندما تشق إفرازات الجهاز التنفسي المصابة طريقها إلى الأغشية المخاطية للشخص السليم، ويمكن أن يحدث هذا من الاتصال المباشر من شخص لآخر، عن طريق استنشاق قطرات صغيرة في الهواء، أو عن طريق لمس شيء به الفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.



وتنتشر الفيروسات التي تسبب نزلات البرد الصيفية بسهولة أكبر في الأماكن المزدحمة، وفي فصل الصيف يميل الأشخاص إلى قضاء المزيد من الوقت في التجمعات الكبيرة، مثل: حفلات الشواء، والأماكن العامة، والملاهي، والحفلات الموسيقية، لذا يصاب هؤلاء الأشخاص بنزلات برد بشكل أكبر من الآخرين.



ويعتبر الأشخاص الذين يسافرون خلال الطقس الأكثر دفئًا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، خاصة أن بعض وسائل النقل لديها مخاطر أعلى لانتقال الفيروس، مما يسهل انتشار الأمراض المعدية من شخص لآخر.



والسفر عن طريق الجو كثيرًا في فصل الصيف، حيث يجعل السفر بالطائرة الأشخاص على اتصال وثيق بالآخرين، مما يزيد من خطر الإصابة بالزكام.



وأشارت إحدى الدراسات إلى أن النقل الجوي هو وسيلة رئيسية للانتشار السريع وانتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك تفشي الأمراض الخطيرة المنقولة جواً على متن الرحلات الجوية التجارية

علاج نزلات البرد الصيفية



- علاج نزلات البرد في الصيف هو نفسه علاج الزكام في أي وقت آخر من العام، ويمكن أن يساعد الحصول على قسط من الراحة والحفاظ على رطوبة الجسم على الشعور بالتحسن بشكل أسرع.



- يمكن أن توفر المرطبات ورذاذ الأنف راحة طبيعية فعالة.



- من المهم شرب المزيد من الماء عندما يكون لديك نزلة برد في الصيف ، خاصة إذا كنت تعاني من التعرق.



- يمكن أن يساعد البقاء رطبًا على طرد المخاط الرقيق.



- يمكن أن تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أيضًا في تخفيف الأعراض، بما في ذلك مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان ومثبطات السعال ومخفضات الحمى.



الكونسلتو الطبي