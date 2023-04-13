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الخميس، 13-04-2023 10:19 ص

سلوك شائع يسبب ارتفاع ضغط الدم خلال الصيام

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الوكيل الإخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من الانفعال خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، لما يسببه من أضرار للجسم منها ارتفاع ضغط الدم .

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الصيام يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، نظرًا للإجهاد الذي يشعر به الفرد بسبب بعض العوامل، حددها موقع "Healthline" في النقاط التالية:

- تغيير مواعيد الطعام

- عدم الحصول على الجرعة المعتادة من الكافيين.

- التوقف عن التدخين.

- قلة النوم.

- انخفاض سكر الدم.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام يصبح أكثر حدة، إذا كان الشخص دائم الانفعال، مشددًا على ضرورة تجنب الغضب والعصبية في نهار رمضان قدر الإمكان لتجنب ارتفاع ضغط الدم .

وأشار إلى أهمية زيارة أخصائي الصحة النفسية، إذا كان الصائم يواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على انفعالاته، بالإضافة إلى المعاناة من الأعراض التالية:

- عدم الرغبة في الذهاب للعمل.

- قلة الاهتمام بالذات.

- الميل للعزلة وتجنب الآخرين.

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