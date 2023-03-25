خبير تغذية يحذر من كسر الصيام على الطعام مباشرة .. ما السبب؟

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، من كسر الصيام على الطعام مباشرة، نظرًا لأن المعدة تكون في حالة استرخاء بسبب الصيام، فضلًا عن انخفاض مستويات السكر في الدم.



ونصح ناجي، بكسر الصيام بالماء والتمر أو العصير الطبيعي، ثم الانتظار 11 دقيقة قبل تناول وجبة الإفطار، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى ضبط مستويات السكر في الدم قبل تناول الطعام، فضًلا عن تجنب حدوث ألم في المعدة أو الانتفاخ.



وشدد استشاري التغذية العلاجية، على أهمية الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة على الإفطار في رمضان، مثل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والأطعمة "المسبكة"، والأطعمة المقلية، كشرائح البطاطس والهوت دوج والدجاج المقلي، موضحًا أن تلك الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والرغبة في النوم، فضًلا عن أنها تعد من ضمن الأسباب الأساسية للانتفاخ وتقلصات المعدة وعسر الهضم.

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وأوصى، بأهمية تناول الخضروات الورقية، مشيرًا إلى أنها غنية بالماء اللازم لترطيب الجسم، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، الذي يعمل على توازن الأملاح والماء بالجسم، مما يساهم في تعويض ما يفقده عن طريق العرق، ومن أبرز تلك الخضروات الخس والجرجير والسبانخ والكرنب.



وحذر استشاري التغذية العلاجية، من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، موضحًا أن الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة، مثل الحلويات والمعجنات وغيرها، تعتبر خيارًا سيئًا لوجبة الإفطار، نظرًا لأنها تحتوي على القليل من الفوائد الصحية، في حين تنعدم الفوائد في بعضها، وتوفر الطاقة لمدة 3-4 ساعات فقط.



الكونسلتو الطبي

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