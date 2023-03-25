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السبت، 25-03-2023 02:33 م

تحذير لمرضى ضغط الدم من هذا الشراب الرمضاني!

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الوكيل الإخباري- يعد العرقسوس من المشروبات التي يعتاد بعض الأشخاص على كسر الصيام بها قبل وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، فهل تناوله على معدة فارغة مفيد أم مضر؟

أجاب الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، على هذا السؤال بقوله "لا مانع من كسر الصيام بالعرقسوس، ولكن يجب الالتزام ببعض الضوابط".

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وقال ناجي إن العرقسوس يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، لذلك ينصح الأطباء مرضى الضغط المرتفع بالابتعاد عنه تمامًا خلال شهر رمضان.

 


وأوصى خبيرة التغذية بتناول العرقسوس باعتدال، لأن تناوله بكميات كبيرة على معدة فارغة قد يسبب بعض الأضرار، وتشمل:


- عدم انتظام ضربات القلب.


- فرط بوتاسيوم الدم.


- الإضرار بصحة الكلى.


- ارتفاع سكر الدم.


وأكد أن تناول العرقسوس بكمية معتدلة يضمن للشخص الحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل فيتامين أ وفيتامين B2 وفيتامين B3.


وفي ختام حديثه، حدد ناجي فوائد العرقسوس للجسم في النقاط التالية:


- تخفيف ألم المعدة.


- علاج عسر الهضم.


- تقوية الجهاز المناعي.


- علاج انخفاض ضغط الدم.


- ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.


- فقدان الوزن، نظرًا لقدرته على رفع معدل حرق الدهون بالجسم.
- تقليل التوتر.

 

الكونسلتو الطبي

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