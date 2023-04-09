الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يحذر: أغلقوا النوافذ ولا تتعرضوا للغبار

3404 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الغذاء والدواء: إغلاق 42 منشأة وإيقاف 217 عن العمل منذ بداية رمضان

بيتكوين تقود انتعاشة بسوق العملات المشفرة

عيد: 585 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح الباكر

بورصة عمان تعكس بدء التعافي الاقتصادي بأرباح تاريخية

وفاتان و8 إصابات بحوادث متفرقة خلال 24 ساعة

الإفتاء توضح حكم إفطار الحامل أو المرضعة في رمضان

ارتكاب جريمة مخدرات في الأردن كل 28 دقيقة و 40 ثانية العام الماضي

مصالحة: إعلام إسرائيل شوه صورة رمضان والاعتداء على المرابطين فضح الاحتلال

الأحد، 09-04-2023 09:49 ص

شركة عالمية تزف بشرى سارة لمرضى السرطان

قصص_عن_الشفاء_من_السرطان


الوكيل الإخباري- قال مسؤول في شركة أدوية أميركية مرموقة، إن لقاحات ثورية ضد أمراض فتاكة قد ترى النور بنهاية العقد الحالي، في خطوة من شأنها أن تحافظ على حياة الملايين من البشر الذين يموتون حاليا بسبب اضطرابات صحية لا يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيم.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن لقاحات واعدة قد تصبح جاهزة من أجل التطعيم ضد أمراض خطيرة من بينها السرطان واضطرابات القلب والمناعة.

اضافة اعلان


وأحرز الطب تقدما لافتا في سعيه إلى تطوير لقاحات ضد هذه الأمراض، فيما يقول خبراء إن العلماء استفادوا من "محنة كورونا" فأنجزوا في فترة من 12 إلى 18 شهرا ما كان يستدعي 15 سنة في ظروف عادية.

وقال كبير مسؤولي الشؤون الطبية في شركة "موديرنا"، بول بورتون، إنه يتوقع أن تكون هذه العلاجات الثورية جاهزة في مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وكانت هذه الشركة التي طورت لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد قد بدأت تطوير لقاحات محتملة ضد أورام من مختلف الأنواع.

وصرح بورتون "سنتمكن من تطوير ذلك اللقاح، وسيكون ناجعا للغاية، الأمر الذي سيساعد على حماية أرواح مئات الآلاف من الناس، وربما الملايين".


وأشار إلى أن الشركة ماضية قدما في تطوير لقاحات خاصة هدفها التصدي لمختلف الأورام السرطانية حول العالم.


وأورد أن بعض أنواع العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي قد تستفيد من اللقاح أيضا، فيتفادى الناس الإصابة بالإنفلونزا والتهابات أخرى مؤذية.


وأردف أن تطوير علاجات بالاعتماد على ما يعرف بـ"الحمض النووي الريبوزي المرسال"، ربما يساعد على علاج أمراض ما زالت مستعصية حتى يومنا هذا.

 

 

سكاي نيوز عربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
نفسيتي-الحزن-والاكتئاب-780x470

خبيرة تفرق بين الحزن والاكتئاب

download (1)

6 خطوات لتحضير البسبوسة بطريقة صحية في رمضان

sleeping_during_work_723607000

هل تتأثّر جودة نومك خلال رمضان؟ إليك 5 نصائح لتغيير ذلك

ق

3 أشياء يجب أن تتوقف عن وضعها في قهوتك

cheveux_blanc_n1230331113955209_

نقص 4 فيتامينات ومعادن قد يكون السبب وراء الشيب المبكر

2021_5_24_13_39_38_155

الرجال أم النساء.. أيهم الأكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي؟

أخبار متعلقة
642ea88c4236040b6c26b935

استهلاك أكثر من مشروب سكري واحد أسبوعيا يزيد من خطر 45 حالة صحية مختلفة بينها السرطان

0000

7 علامات مفاجئة تنذر بأمراض خطيرة في الأمعاء

99

الكشف عن ست علامات تحذيرية لسرطان المعدة!

6417f95f4236041064051b87

تغيرات في اللسان قد تكشف السرطان

image

اكتشاف خلل يؤدي إلى الإصابة بالسكري

tbl_articles_article_22939_10607bc25ea-fabe-4672-a772-20f5d5ed8585

هل يمكن علاج قصور الغدة الدرقية بالغذاء؟