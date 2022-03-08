صداع خلف الرأس.. إليك أبرز الأسباب المحتملة

الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون للصداع خلف الرأس عدد من الأسباب المختلفة، قد يكون فقط بسبب إصابة طفيفة أو يمكن أن يكون عرضًا ثانويًا لمشاكل أخرى في الجسم، يمكن أن يلعب نوع وموقع الألم دورًا مهمًا في تشخيص سبب الصداع، يتطلب الصداع الشديد والمتكرر دائمًا خلف الرأس رعاية طبية.

اضافة اعلان

هناك عدد من أنواع الصداع المختلفة التي تسبب صداع وألم خلف الرأس والتي تتمثل فيما يلي:



صداع التوتر

الصداع الناتج عن التوتر هو السبب الأكثر شيوعًا لألم خلف الرأس، يمكن أن تستمر لمدة 30 دقيقة إلى سبعة أيام، يحدث نتيجة عدد من الأسباب المحتملة مثل الإجهاد الشديد، والتعب، وقلة النوم، وتخطي وجبات الطعام، وضعف الجسم، أو عدم شرب كمية كافية من الماء قد يسبب صداع التوتر.

صداع نصفي

الصداع النصفي هو نوع شائع من الصداع المتكرر الذي يبدأ غالبًا أثناء الطفولة ويزداد وتيرته مع تقدم العمر، يظهر الصداع النصفي بشكل أكثر شيوعًا عند الإناث وتشمل الأعراض ألم شديد في جانب واحد من الرأس مع الغثيان، والقيء، واضطراب بصري، عادة ما يكون المرضى حساسين للضوء أو الضوضاء أو الرائحة، يمكن للنشاط البدني أن يزيد الألم سوءًا، قد يستمر الألم من بضع ساعات إلى عدة أيام.

صداع المسكنات

قد يتطور الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية (MOH) إذا استخدم الشخص الكثير من المسكنات، تشمل الأعراض صداعًا مستمرًا مع ألم شديد عادة يبدأ الصداع مرة أخرى بعد التوقف عن استخدام مسكنات الألم، وتشمل الأعراض الأخرى الغثيان، والقلق، والتهيج، والتعب، والأرق، وصعوبة التركيز، فقدان الذاكرة، وحتى أحيانا الاكتئاب.

ألم العصب القذالي

الألم العصبي القذالي هو صداع نادر ولكنه حاد يميل إلى أن يبدأ في قاعدة العنق وينتشر حتى مؤخرة الرأس ثم خلف الأذنين، يحدث عادة عند حدوث تلف أو تهيج في الأعصاب القذالية التي تصعد الجزء الخلفي من الرقبة إلى قاعدة فروة الرأس.

الصداع الناتج عن ممارسة الرياضة

يحدث الصداع الناتج عن ممارسة الرياضة نتيجة الإجهاد البدني، قد يبدأ الألم فورًا بعد التمرين،

تشمل الأعراض ألمًا شبيهًا بنبضات القلب على جانبي الرأس، ويمكن أن يستمر من خمس دقائق إلى يومين، قد تؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض شبيهة بالصداع النصفي، تشمل الأسباب رفع الأثقال والجري وأحيانًا العلاقة الحميمية أو صعوبة التبرز المزمنة.

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





