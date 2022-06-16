ضربة الشمس.. الأعراض، وطريقة التصرف لإنقاذ حياة المصاب

الوكيل الإخباري - ضربة الشمس هي حالة طارئة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، إما بعد ممارسة الرياضة في درجات حرارة عالية، أو بعد التواجد في مكان شديد الحرارة. يُطلق عليها أيضاً: ارتفاع الحرارة، ويمكن أن تحدث في أي عمر، وتسبب الشعور بالضيق أو الدوخة أو الحمى.

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إليك أعراض ضربة الشمس، وطريقة التصرف لإنقاذ حياة المصاب:

- درجة حرارة أعلى من 39 درجة مئوية.

- احمرار جلد الوجه، ويصبح ساخناً وجافاً (بدون تعرّق).

- التعب الشديد.

- شعور قوي بالعطش.

- صداع شديد.

- الدوخة، وحتى فقدان الوعي والتشنجات.

- الغثيان/ أو القيء.

- سرعة التنفس، وسرعة دقات القلب.

ماذا يجب أن نفعل لإنقاذ المصاب؟



في حالة عدم وجود تدابير لتبريد جسم المصاب في أسرع وقت ممكن، سوف يتطور ارتفاع الحرارة؛ مما يؤدي إلى خطر التسبب في أضرار لا رجعة فيها للأعضاء الحيوية. الخطر الرئيسي لارتفاع الحرارة، هو في الواقع السكتة القلبية.

ضربة الشمس هي حالة طارئة، ومن ثَم من الضروري الاتصال بالإسعاف أو نقل المريض فوراً إلى المستشفى، وأثناء انتظار المساعدة، يجب:

- إزالة الملابس عن المصاب قدرَ الإمكان، وتبريده بقطعة قماش مبللة وباردة على الجسم والوجه.

- وضع المصاب في مكان بارد ومظلل في أسرع وقت ممكن.

- إذا كان لايزال محافظاً على وعيه، يجب تقديم الكثير من الماء العذب ليشرب، ولكن لا يجب تقديم القهوة أو المشروبات الغازية، التي تزيد من الجفاف.

- وضع مناشف مبللة على جلده؛ لخفض درجة حرارة الجسم (لا للاستحمام بماء بارد؛ لأن هذا يزيد من خطر التعرّض لصدمة حرارية ضارّة بالقلب).. إذا أمكن، وضع كمادات الثلج على الفخذين والذراعين.

- تخليص المصاب من الملابس الضيقة، ويستبدل بها ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة ومصنوعة من مواد طبيعية مثل القطن والكتان؛ تحضيراً لنقله إلى المستشفى.

سيدتي