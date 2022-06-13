أعراض الإصابة بضربة الشمس

الوكيل الإخباري - حذر المركز الاتحادي لتقييم المخاطر من الإصابة بضربة الشمس.





وأوضح المعهد أن الضربة تكون بعد التعرض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة طويلاً، ويكفي التعرض لها نصف ساعة لإلحاق ضرر بالسحايا ونسيج الدماغ، والإصابة بالتهاب السحايا أو الوذمة الدماغية، ما قد يؤدي إلى الوفاة.





وتتمثل الأعراض في الشعور العام بالإعياء، والصداع، وآلام في مؤخرة العنق، وحرارة الرأس، والغثيان، والقيء، والدوار، وضجيج الأذن، والحمى، وآلام الأطراف، وتقلصات البطن، والرعشة، وفقدان الوعي.





وعند ملاحظة الأعراض، يجب الابتعاد عن أشعة الشمس إلى مكان ظليل وبارد والاستلقاء مع رفع الجزء العلوي من الجسم، والرأس، وتبريده ومؤخرة الرقبة بمنشفة باردة. وشرب السوائل بكمية كافية، خاصة الماء وعصائر الفواكه.





وللوقاية من ضربة الشمس، يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتغطية الرأس ووضع مظلة





ومن المهم أيضاً استخدام كريم واقي الشمس ذي مُعامل حماية SPF لا تقل عن 50.

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