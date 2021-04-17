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السبت، 17-04-2021 01:37 م

طبيبة مصرية تحذر.. العرقسوس خطر لهؤلاء الأشخاص

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الوكيل الاخباري - وجهت طبيبة مصرية، تحذيرا لبعض الأشخاص، من خطورة تناولهم مشروب العرقسوس، الذي يشتهر به شهر رمضان.

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وقالت الدكتورة منال عز الدين، خبيرة الصناعات الغذائية، إن العرقسوس، يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، خصوصا على مستوى الجهاز الهضمي.


ويعالج العرقسوس الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل قرحة المعدة والتهاباتها، كما أنه مفيد لصحة الأسنان ويحميها من التسوس ومفيد لصحة الكبد.

وأضافت الخبيرة المصرية: لكن وعلى الرغم من فوائد العرقسوس، إلا أنه يسبب مشكلات لمن يعانون من أمراض ضغط الدم المرتفع والقلب والكلى لأنه يسبب اضطرابا في نسبة البوتاسيوم.


وأشارت إلى أنه يسبب الولادة المبكرة للنساء الحوامل، أما الأصحاء فيجب أن يتناولوه ليس أكثر من مرة واحدة يوميا، لأنه يسبب خللاً في نسبة البوتاسيوم إذا ما استمروا في تناوله لمدة أسبوعين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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