السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 07:47 ص

طبيب روسي يتحدث عن عواقب خطيرة لتناول فيتامين شهير

ف1


الوكيل الإخباري - قال الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف على قناة "روسيا 1" إن تناول الفيتامينات الاصطناعية يمكن أن يؤدي إلى تكون حصوات في الجسم.

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هكذا علق على كلام الطبيب أليكسي سوبوليف الذي تمت دعوته إلى الاستوديو.
وأوضح سوبوليف أن الفيتامينات الاصطناعية لا يمتصها الجسم إلا بنسبة عشرة بالمائة، ونصح بتناول الفيتامينات كجزء من الأطعمة الطبيعية.


اتفق مضيف البرنامج مع زميله وحذر من أن مثل هذه الأدوية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية.


وأكد مياسنيكوف: "بالطبع. علاوة على ذلك، إذا تناولت فيتامين سي مثل هذا (على شكل أقراص)، فيمكن أن يترسب في الجسم، ويزيد تكوين الحجر".

 

سبوتنيك عربي

 

 


 




 

 


 

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