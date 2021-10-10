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الأحد، 10-10-2021 07:55 ص

طبيب روسي يحذر من خطأ فادح عند تناول مسكنات الألم

مسكن


الوكيل الإخباري - قال الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف على الهواء على قناة روسيا 1 التلفزيونية إن العديد من الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أو كما يطلق عليها غالبًا مسكنات الألم تشكل خطورة على مرضى ارتفاع ضغط الدم.

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وأوضح "أنها تسبب ارتفاعًا في الضغط، وتثير أزمات ارتفاع ضغط الدم، ونوبات قلبية، كما أنه لا يجب تناولها في حالات قصور القلب".


وأشار الخبير إلى أن هذه الأدوية لها تأثير سيء على الأوعية الدموية والكلى، لذلك في حالة الإصابة بأورام خبيثة أو ارتفاع ضغط الدم المقاوم أو ارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة، يجب فحص الكلى أولاً.


كما حذر الطبيب من أن مسكنات الألم يجب أن تؤخذ فقط مع أدوية المعدة، وإلا فقد تتطور القرحة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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