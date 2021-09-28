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الثلاثاء، 28-09-2021 03:02 م

كيفية أخذ خزعة من الغدة الدرقية

خزعة-الغدة-الدرقية-بالابرة


الوكيل الإخباري - الغدة الدرقية غدة على شكل فراشة تقع في العنق، وتفرز عدة هرمونات مهمة للجسم، هناك عدة حالات قد ينتج عنها تضخم الغدة الدرقية، أشهرها نمو بعض الكتل أو العقيدات، التي يمكن أن تسبب مشكلات مختلفة، في بعض هذه الحالات، يلجأ الطبيب إلى الحصول على خزعة (عينة) من الغدة الدرقية أو الكتل التي تنمو عليها لاختبارها في المختبر.

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هناك عدة طرق يمكن بها أخذ عينة من الغدة الدرقية، غالبا تُجرى الخزعة بالإبرة الدقيقة، ولكن قد تكون هناك أسباب للحصول على خزعة أخرى إضافية، فيما يلي نوضح الطرق المختلفة لهذا الإجراء:

 

1 - خزعة بالإبرة الدقيقة FNA: يستخدم الطبيب في هذا الإجراء إبرة صغيرة لأخذ العينة، ويكون المريض مستيقظًا، وأكثر ما سيشعر به قرصة صغيرة، لذلك ربما لا يحتاج هذا الإجراء إلى تخدير، بمساعدة التصوير بالموجات فوق الصوتية، سيضع الطبيب الإبرة في رقبة المريض لسحب عينة للاختبار، قد يشعر المريض بحركة الإبرة قليلًا، وقد يكررها الطبيب عدة مرات للوصول إلى أجزاء مختلفة من العقدة أو تضخم الغدة الدرقية، قد يأخذ الطبيب أيضًا عينات من العقد الليمفاوية القريبة من الغدة الدرقية، تستغرق العملية نحو نصف ساعة، بعدها توضع ضمادة صغيرة حيث دخلت الإبرة، ثم يتمكن المريض من استئناف نشاطه اليومي الطبيعي. 

 

2- خزعة الإبرة الأساسية: يشبه إجراء خزعة الإبرة الدقيقة، لكنه يتم بإبرة أكبر، إذا لم يحصل الطبيب على إجابات واضحة من خزعة الإبرة الدقيقة، فقد تكون هذه خطة احتياطية جيدة. 

 

3- خزعة جراحية: نادرًا ما يستخدم الأطباء هذه الطريقة على الغدة الدرقية، وتتطلب عمل فتحة في الرقبة لإزالة العقدة، قد يعني ذلك إزالة حتى نصف الغدة الدرقية، بالطبع يتم هذا الإجراء تحت التخدير، ويحتاج المريض بعده فترة نقاهة أطول.

 

هل هناك أضرار لخزعة الغدة الدرقية؟

1 - حدوث نزيف في موقع الخزعة.

2 - حدوث عدوى.

3 - حدوث أضرار للأنسجة القريبة من الغدة الدرقية.

المصدر - سوبر ماما

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