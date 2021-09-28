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الثلاثاء، 28-09-2021 12:07 م

طريقة لتجديد احتياطيات اليود في الجسم وأعراض نقصه

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الوكيل الاخباري - أخبرت خبيرة التغذية الروسية أناستاسيا نيكونوفا عن كيفية تعويض نقص اليود في الجسم.

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يشارك اليود في تكوين هرمون التيروكسين في الغدة الدرقية، مما يؤثر على التمثيل الغذائي، وتبادل الحرارة، والقلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.

 

يقول الخبراء إن العلامات الأكثر شيوعًا لنقص اليود هي التعب المزمن وانخفاض التركيز والنعاس.


سيشير إلى نقص اليود أيضًا انخفاض المناعة وفقر الدم والدوخة والصداع والشحوب.  

 

غالبًا ما يؤدي النقص إلى انخفاض ضغط الدم وزيادة حادة في الوزن وظهور وذمة على الوجه والجسم.


كمية اليود في الجسم تتحدد عادة باستخدام تحليل البول والتشاور مع طبيب الغدد الصماء.


وقالت نيكونوفا إن المعدل اليومي لليود للبالغين هو 120-150 ميكروغرامًا.

 

يمكنك تجديده عن طريق تضمين زيت السمك والطحالب والملح المعالج باليود وأسماك البحر ومنتجات الألبان والفواكه واللحوم في النظام الغذائي.


 

المصدر : سبوتنك

 

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