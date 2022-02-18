الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

السعودية تعلق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب كورونا

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

الأرصاد تحذر من المنخفض الذي سيؤثر على المملكة غدا

انطلاق انتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات

وفاة الطفل الأفغاني الذي سقط في البئر

ارتفاع حالات كورونا النشطة إلى 196 ألف حالة في المملكة

البحرين .. إجراء جديد للقادمين إلى أراضيها

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

برنامج راصد يعقد ورشة حول مقترحي قانوني الانتخاب والاحزاب

البنك المركزي : البنوك ستعيد المبالغ المقتطعة من المكرمة الملكية يدويا

الجمعة، 18-02-2022 09:55 ص

طبيب روسي يكشف النبض الذي يهدد الحياة

تخطيط


الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور ميخائيل كوبريانوف، أخصائي الأمراض الباطنية، أنه يجب إجراء تخطيط للقلب إذا كانت نبضاته تصل إلى 100 نبضة وأكثر في الدقيقة.

اضافة اعلان


ويشير الطبيب في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن نبضات القلب التي تتجاوز 100 نبضة في الدقيقة دون وجود عوامل إثارة، قد يشكل خطورة على الصحة.


ويضيف، يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد سبب تسارع نبضات القلب، بما في ذلك إجراء تخطيط للقلب، كما يجب إجراء مراقبة يومية لعمل القلب وفق طريقة هولتر.


ويشير الطبيب، إلى أنه في حال أغمي على الشخص عند تسارع نبضات القلب أو تظهر عنده حالة ما قبل الإغماء، يجب نقله إلى المستشفى. كما قد يشعر المريض بفقدان الرؤية تماما وضعف عام ودوران وعرق بارد.


وبالإضافة إلى ذلك يجب استدعاء سيارة الإسعاف الفوري، لأنه في مثل هذه الحالات يلاحظ الأطباء انخفاض ضغط الدم الانقباضي إلى دون 100 ملم عمود زئبق.
وينصح الطبيب لتجنب مثل هذه الحالة، بعدم تناول المشروبات المحتوية على الكافيين وتحسين نوعية النوم والعمل على التخلص من الوزن الزائد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_31843_6789c0f5a4-862c-4a56-a809-bb0cef546f2c

فوائد السباحة في المياه الثلجية

7e29f18f-b223-43c3-9c4a-ae424f401201

أطعمة تساعدك على التخلص من السكر الزائد في الجسم

ركوب الدراجة من التمارين الهوائية السهلة لحرق دهون البطن

5 تمارين هوائية تساعد على حرق دهون البطن

b4c5aeaa-a732-477b-8a14-2de612cd2a07

خيارات حياتية تعزز نظامك المناعي وتحافظ عليه

cd809ecf-a4d6-416c-afe0-9c16a049173d

كيف تتأكدين من جودة الأطعمة المعبأة؟

efcec789-62bb-4836-bf75-d5e6ee2bec2d

متى يبدأ طفلك في فقدان أسنانه اللبنية