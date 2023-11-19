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الأحد، 19-11-2023 04:02 م

طبيب يحذر من تناول الموز في وجبة الإفطار

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الوكيل الإخباري - حذر الدكتور داريل جيوفري، أخصائي التغذية، من خطورة تناول الموز بوجبة الإفطار، على الرغم من احتوائه على البوتاسيوم وفيتامين  بـ 6 وعدم احتوائه على الكوليسترول والصوديوم.

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وقال جيوفري، إن تناول الموز على وجبة الإفطار لا يحافظ على مستويات الطاقة بالجسم طوال اليوم . 


وأضاف أخصائي التغذية، أن الموز في حد ذاته يحتوي على 25% من السكر والأحماض، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والجوع في وقت أسرع خلال اليوم.

 

وكل هذا لا يعني عدم تناول الموز أبدًا، لكن من الأفضل تناول شيء على وجبة الإفطار، وبعدها يتم تناول الموز للحصول على فوائده الصحية دون رفع مستويات السكر في الدم وزيادة حموضة المعدة.


ويوصي أخصائي التغذية أيضًا بخلط الموز مع أي شيء آخر للسيطرة على الأحماض به وتبطئة عملية التمثيل الغذائي للسكر، وذلك للوقاية من ارتفاع سكر الدم والتعرض لنوبة، والاستفادة من البوتاسيوم والمغنسيوم والألياف الموجودة به.


وعادة ما يؤدي ارتفاع سكر الدم فجأة في النهار إلى زيادة الشعور بالإرهاق والتعب خلال اليوم، وكذلك تسبب حموضة المعدة الشعور بحرقان في الصدر وعدم الراحة والتجشؤ المستمر، وبالتالي يجب اختيار وجبة الإفطار بشكل سليم.


يُراعى أن تحتوي وجبة الإفطار على البروتين والكالسيوم والكربوهيدرات غير المكررة، للشعور بالطاقة والنشاط طوال اليوم.

 

 

الكونسلتو 

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