طبيب يحذر من خطورة كبيرة للافطار على الدخان

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، الصائمين من خطورة التدخين، نظراً لما يسببه من مضاعفات على الجسم



وأوضح موافي، خلال برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد،أن كسر الصيام على السجائر أمر خطير للغاية، متابعًا: أن التدخين يسبب العديد من أمراض السرطان، ومنها «سرطان المعدة، سرطان القولون، سرطان الرئة، سرطان المثانة.



وأشار موافي إلى أن جميع البشر لديهم مادة مسرطنة في الدم، تنشط خلال التدخين، كما أن الرئة أكثر أعضاء الجسم تأثيرا وإصابة بمضاعفات التدخين، مؤكدًا أن المدخن سوف يحاسب على كافة الأموال التي صرفها في شراء السجائر، لحظة الوقوف بين يدي الله.

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