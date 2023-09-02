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السبت، 02-09-2023 12:14 م

طبيب يحذر هؤلاء من تناول النسكافيه

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الوكيل الإخباري - النسكافيه هو أحد أنواع القهوة سريعة التحضير، وتتميز بشهرة واسعة على مختلف بقاع العالم، ومذاق جيد ولذيذ يجعله متميزا عن غيره من المنبهات والمشروبات الآخرى التي تحتوي على كافيين، فعلى الرغم من ذلك فهناك فئات ممنوعة من تناوله.

فئات ممنوعة من شرب النسكافيه
1- متبعي الدايت لأن تناول النسكافيه يتسبب في زيادة الوزن، خاصةً إذا كان يحتوي على إضافات ذات سعرات حرارية عالية، مثل السكر والمبيض والحليب كامل الدسم، لذا من الأفضل التوقف عن تناوله أثناء الدايت.
2- كل من يعاني من الجفاف لأن النسكافيه مدر للبول، فيساعد على خروج الماء من الجسم. 
3- كل من يعاني من ارتفاع في معدلات ضغط الدم في الجسم.
4- المصابون بقرح فى المعدة، فعليهم الامتناع تماما شرب المنبهات لأنها تساعد على إفراز حمض المعدة الذي يزيد من حدة القرح ويسبب مشاكل صحية .
5- مصابو الأنيميا، لأن المواد الموجودة في النسكافيه والمنبهات تمتص الحديد من الجسم وتزيد من حدة الأنيميا.
6- الأشخاص الذين يكون جسمهم قابل لتكوين الحصوات فالنسكافيه من المشروبات التي تحتوي على مواد تكون حصوات.
7- كل من يعاني من التهابات في جدار المعدة.
8- كل من يعاني من الإصابة بالقولون.
9- الحوامل والمرضعات فعليهم الحذر تجاه نوعية هذه المشروبات.

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