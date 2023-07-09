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الأحد، 09-07-2023 12:57 م

طبيب يضع سببان رئيسيان لتساقط الشعر

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الوكيل الإخباري- أكد الطبيب البريطاني للأمراض الباطنية نيل باتيل أن تساقط الشعر المفاجئ عند النساء مرتبط بأمراض المناعة الذاتية والتغيرات الهرمونية وغيرها من المشاكل.

وحدد الطبيب البريطاني الأسباب الرئيسية للصلع المفاجئ، قائلا: يمكن أن يكمن سبب داء الثعلبة في أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر.

وأضاف: يصيب هذا المرض الناس بغض النظر عن الجنس والعمر، ويتجلى في ظهور بقع صلعاء مستديرة أو بيضاوية على فروة الرأس

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بالإضافة إلى ذلك يمكن، حسب باتيل، أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى تساقط الشعر، وعلى سبيل المثال، أثناء الحمل أو بعد ولادة الأطفال أو أثناء انقطاع الطمث. وقال: "في سن اليأس، ينخفض إنتاج هرمون الاستروجين، مما يجعل الشعر أرق وأكثر هشاشة".

 

مصراوي

 




 

 


 

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