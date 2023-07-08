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السبت، 08-07-2023 07:04 ص

لا تقل خطورة عن الشائعة .. طبيبة تكشف أكثر أنواع الحساسية ندرة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الدكتورة يكاتيرينا بورتنياغا أخصائية أمراض المناعة والحساسية، أن هناك أنواعا نادرة من الحساسية مثل الحساسية للماء والحساسية للاهتزاز.


وتشير الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أن خطورة انواع الحساسية النادرة لا تقل عن خطورة الأنواع الشائعة.


وتقول: "يعاني بعض الأشخاص من الحكة والشرى عند ملامستهم للماء حيث يظهر في المكان الطفح على شكل فقاعات مائية "نفطة".


وهناك حساسية للاهتزاز وهي نادرة وغريبة.


وتقول: "يمكن أن تكون الرحلات الطويلة بالسيارة ووسائط النقل الأخرى أو حتى استخدام المناشف كافية لإثارة شرى الاهتزاز أو الحساسية تجاه الاهتزازات. ويعد الشرى والاحمرار والتورم من أكثر الأعراض شيوعا، ولكن بعض النوبات قد تصاحبها الدوخة والصداع وضبابية الرؤية والمذاق المعدني في الفم واحمرار الوجه وحتى التورم".


ووفقا للطبيبة، هناك حساسية أخرى نادرة - حساسية البرد التي تشكل خطورة على الحياة.


وتقول: "يتعرض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحساسية النادرة إلى انخفاض مفاجئ في مستوى ضغط الدم، خاصة في درجات الحرارة المنخفضة. ورد الفعل التحسسي تجاه البرد هو ظهور الشرى على الجسم".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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