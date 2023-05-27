طبيب يكشف عن سبب غير متوقع للصداع

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر ، عن سبب غير متوقع للصداع.



وقال موافي خلال احدى اللقاءات المتلفزة : "إن الصداع عبارة عن الشعور بألم في الجمجمة فوق مستوى الحاجبين بمسافة إصبع، معقبًا أنه يحدث نتيجة أي شيء يتعرض له الإنسان، بداية من الحالة المزاجية للوصول بصدمة على الرأس، ما ينتج عنه ورم بالمخ".



وتابع موافي، أن الصداع ينقسم لنوعين الأول نتيجة "خبطة بالرأس"، ويعتبر من الأشياء الطبيعية التي تحدث، ولكن النوع الثاني يتطلب عمل التحاليل الطبية للتأكد من أن الشخص سليم، وللاطمئنان على سلامته.



وأضاف موافي أن هناك نوع من الصداع يصيب قمة الدماغ وينتج عن اضطرابات نفسية، أي الشخص يمر بزعل وضغط في حياته، لذا على الأشخاص متابعة، قياس ضغط الدم، بالإضافة لوجود الصداع العنقودي الذي يصيب المرضى بسبب الاضطرابات النفسية أيضًا، والذي يطلق عليه الصداع النصفي.

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مصراوي