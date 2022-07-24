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الأحد، 24-07-2022 10:11 ص

طرق بسيطة لعلاج نوبات الربو في فصل الصيف

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الوكيل الإخباري - في فصل الصيف، يزداد تلوث الأجواء وتتكاثر الفطريات نتيجة ارتفاع الحرارة والرطوبة، وينتشر "غبار الطلع" الناتج عن تلاقح النباتات في الربيع، وكل هذه الأسباب تؤدي لإثارة نوبات الربو الشعبي عند الأشخاص ذوي القابلية للإصابة به.

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ويحدث تلوث الجو، خاصة في المدن الكبرى، كنتيجة للملوثات المتعددة، ومن أهمها: عوادم السيارات ووسائل النقل الأخرى والمعامل وأجهزة التبريد ورمال الصحراء، ويزداد التلوث كلما ارتفعت حرارة الجو، وكلما سكنت تيارات الهواء، واكتظت الشوارع بوسائل النقل، ما يزيد فرص الإصابات بنوبات الربو صيفاً.

 

 ويشير حماد إلى إمكانية منع حدوث نوبات الربو، أو على الأقل إمكانية التقليل من دوريتها وحدّتها عند الأفراد المعرضين لهذه النوبات، عبر اتباع الإجراءات التالية:

 

- تجنب الخروج من البيت في الأيام الحارة وعالية الرطوبة، والبقاء في أجواء نظيفة مغلقة ومكيفة خلال النهار.
- تحاشي زيارة الحقول والبراري في الأيام التي يكون فيها تعداد غبار الطلع مرتفعاً.
- غسل الجسم والشعر وتغيير الثياب بعد العودة من أي زيارة خارج البيت، للتخلص من غبار الطلع الذي قد يكون علق بالجسم والملابس.
- تنظيف كل الأماكن التي يمكن لغبار الطلع والعث أن يقبع فيها، بما في ذلك زوايا الغرف والرفوف، وأغطية الأسرّة والسجاد (التي يجب أن تغسل بالماء الساخن)، مع الحرص على استخدام المكنسة الكهربائية يومياً وارتداء الأقنعة الواقية أثناء التنظيف.
- تفادي كل ما فيه احتمال إثارة نوبة الربو من طعام أو شراب أو لباس، وتجنب لسع الحشرات، وكذلك تجنب الأسباب المؤدية للقلق والتوتر قدر المستطاع.
- تناول الأدوية الوقائية التي يصفها الطبيب، واصطحاب بخاخات الاستنشاق inhalers بصفة مستمرة لاستخدامها عند الحاجة، خاصة لمن ينوي ممارسة الرياضة. 

- إغلاق النوافذ أثناء الليل، واعتماد التكييف المنزلي كوسيلة للتبريد.

 

ويوضح حماد أن أمراض الحساسية الناجمة عن التعرض لغبار الطلع الصادر عن الأعشاب والحشائش تظهر أشكالاً أخرى غير الربو الشعبي، وتعتبر حساسية والتهاب الأنف والعينين من أكثر الأنواع شيوعاً، وتزداد حدة هذه الأعراض مع ارتفاع نسب تلوث الجو، خاصة في درجات الحرارة العالية وعند سكون الريح.

 

زهرة الخليج 

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