الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 05:29 م

طرق علاج البلغم للكبار بفعالية

56045


الوكيل الإخباري - البلغم هو نوع من المخاط ينتج في الرئتين والجهاز التنفسي السفلي، يكون أكثر وضوحاً عندما يكون الشخص مريضاً بشدّة، أو يعاني من حالة صحية طويلة الأمد.

اضافة اعلان

 

طرق علاج البلغم للكبار، بحسب موقع Medical News Today:

 

- الحفاظ على رطوبة الهواء:
يؤدي الهواء الجاف إلى تهيّج الأنف والحلق؛ مما يؤدي إلى تكوين المزيد من المخاط كمواد تشحيم، ويمكن أن يساعد وضع مرطب الهواء بالضباب البارد في غرفة النوم، على تحسين النوم والحفاظ على نظافة الأنف، ومنع التهاب الحلق.

 

- شرب الكثير من السوائل:

يحتاج الجسم إلى البقاء رطباً للحفاظ على رقة المخاط، وعندما يصاب الشخص بنزلة برد أو حساسية موسمية؛ فإنَّ شرب المزيد من السوائل يمكن أن يخفف المخاط، ويساعد الجيوب الأنفية على التخلص منه.

- إبقاء الرأس مرفوعاً:
عندما يكون الزكام سبباً في صعوبة التنفس أو النوم؛ فقد يساعد النوم على مجموعة من الوسائد على الراحة؛ إذ يمكن أن يزيد النوم على الظهر في الشعور بعدم الراحة؛ لأنه قد يبدو كما لو أن المخاط يتجمع في مؤخرة الحلق.

 

- التخلص من البلغم:
يلجأ كثيرون إلى بلع البلغم عندما يخرج إلى الحلق، وهو إجراء خاطئ؛ إذ يُفضل بصقه؛ لأن خروجه من الرئتين إلى الحلق يعني أن الجسم يحاول التخلص من الفيروس أو البكتيريا المُسببة له.

 

- استخدام بخاخ محلول ملحي للأنف أو شطفه:
يمكن لبخاخ المحلول الملحي أن يزيل البلغم والمواد المثيرة للحساسية من الأنف والجيوب الأنفية، وابحثي عن البخاخات المعقمة التي تحتوي على كلوريد الصوديوم فقط، والتي يسهل الحصول عليها من الصيدلية.


- الغرغرة بالماء المالح:
يمكن أن تؤدي الغرغرة بالماء المالح ذلك، إلى تهدئة التهاب الحلق، وقد يساعد في إزالة المخاط المتبقي، ويمكنك تحضير الغرغرة بإضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ، واستخدام الخليط عدة مرات في اليوم.

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
714

تعرف على الفوائد الصحية للبستنة

tbl_articles_article_20469_430d93326ac-b58d-4ed1-9418-8f72d4ddad8c

التنفس من الفم.. لماذا هو خطر على الصحة؟

45203-اسباب-انخفاض-ضغط-الدم-ما-هى

اعراض انخفاض ضغط الدم

6 أخطاء جمالية تقعين فيها في الطقس البارد

6 أخطاء جمالية تقعين فيها في الطقس البارد

water

أسباب مرضية لشعورك الدائم بالعطش

زيت سمك

زيت السمك للوقاية من أمراض عديدة - تفاصيل

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_20469_430d93326ac-b58d-4ed1-9418-8f72d4ddad8c

التنفس من الفم.. لماذا هو خطر على الصحة؟