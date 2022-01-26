طرق علاج البلغم للكبار بفعالية

الوكيل الإخباري - البلغم هو نوع من المخاط ينتج في الرئتين والجهاز التنفسي السفلي، يكون أكثر وضوحاً عندما يكون الشخص مريضاً بشدّة، أو يعاني من حالة صحية طويلة الأمد.

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طرق علاج البلغم للكبار، بحسب موقع Medical News Today:

- الحفاظ على رطوبة الهواء:

يؤدي الهواء الجاف إلى تهيّج الأنف والحلق؛ مما يؤدي إلى تكوين المزيد من المخاط كمواد تشحيم، ويمكن أن يساعد وضع مرطب الهواء بالضباب البارد في غرفة النوم، على تحسين النوم والحفاظ على نظافة الأنف، ومنع التهاب الحلق.

- شرب الكثير من السوائل:



يحتاج الجسم إلى البقاء رطباً للحفاظ على رقة المخاط، وعندما يصاب الشخص بنزلة برد أو حساسية موسمية؛ فإنَّ شرب المزيد من السوائل يمكن أن يخفف المخاط، ويساعد الجيوب الأنفية على التخلص منه.



- إبقاء الرأس مرفوعاً:

عندما يكون الزكام سبباً في صعوبة التنفس أو النوم؛ فقد يساعد النوم على مجموعة من الوسائد على الراحة؛ إذ يمكن أن يزيد النوم على الظهر في الشعور بعدم الراحة؛ لأنه قد يبدو كما لو أن المخاط يتجمع في مؤخرة الحلق.

- التخلص من البلغم:

يلجأ كثيرون إلى بلع البلغم عندما يخرج إلى الحلق، وهو إجراء خاطئ؛ إذ يُفضل بصقه؛ لأن خروجه من الرئتين إلى الحلق يعني أن الجسم يحاول التخلص من الفيروس أو البكتيريا المُسببة له.

- استخدام بخاخ محلول ملحي للأنف أو شطفه:

يمكن لبخاخ المحلول الملحي أن يزيل البلغم والمواد المثيرة للحساسية من الأنف والجيوب الأنفية، وابحثي عن البخاخات المعقمة التي تحتوي على كلوريد الصوديوم فقط، والتي يسهل الحصول عليها من الصيدلية.



- الغرغرة بالماء المالح:

يمكن أن تؤدي الغرغرة بالماء المالح ذلك، إلى تهدئة التهاب الحلق، وقد يساعد في إزالة المخاط المتبقي، ويمكنك تحضير الغرغرة بإضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ، واستخدام الخليط عدة مرات في اليوم.

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