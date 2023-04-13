الخميس 13-04-2023
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الخميس، 13-04-2023 10:05 ص

طرق للتخلص من ألم الأذنين على متن الطائرة

الم-الاذن-في-الطائرة


الوكيل الإخباري- يشعر المسافر عادة بضغط في الأذن يسبب له شعوراً بالانزعاج، وبحسب (24ae) أوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني الدكتور برنهارد يونغه-هولسينغ أنه خلال الرحلات الجوية يمكن مواجهة الشعور بالضغط في الأذن بتدابير البسيطة مثل المضغ والبلع؛ حيث إنهما يخففان الضغط في الأذن، وباللجوء إلى ما يعرف «بمناورة فالسالفا» حيث يغلق الفم ويسد الأنف ثم يخرج الزفير.

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وأضاف أنه يمكن للذين يعانون من مشاكل طبية في الأذن مثل طنين الأذن، اللجوء إلى سدادات الأذن الطبية المزودة بفلتر ضد ترددات معينة، ما يساعد في خفض شدة الصوت على طبلة الأذن.

 

عكاظ

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