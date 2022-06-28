طرق للتغلب على غثيان شهور الحمل الأولى

الوكيل الإخباري - تعاني الكثير من الحوامل من الغثيان الصباحي الذي يعد من علامات الحمل أحيانًا إضافة إلى أنه قد يستمر لعدة أشهر وخصوصًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى. لمساعدتك عزيزتي الحامل على تخطي هذه المرحلة التي تترافق مع الشعور بالحاجة المستمرة للقيء، نقدم لك عشر نصائح خفيفة وممكنة لتجاوز هذه الحالة:

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1- الأكل عدة مرات خلال النهار

قد لا تكون هذه النصيحة التي تحتاجين لسماعها عندما تكونين تعانين من الشعور المستمر بالحاجة إلى التقيؤ، إلا أن الحوامل اللواتي مررن بهذه المرحلة يقلن بأن الغثيان الصباحي المترافق مع المعدة الخالية قد يكون أسوأ!. لذا تناولي مأكولات خفيفة مرة واحدة عالأقل كل ساعة.



2- قللي من حجم الوجبات التي تتناولينها

قد لا تشعرين بالرغبة في تناول الطعام أثناء بداية الحمل، ولكن في حال شعرت بشهية مفاجئة، احرصي على تناول أجزاء صغيرة من الطعام على فترات طويلة من اليوم فذلك سيجعل معدتك في حال أفضل.



3- تجنبي الأطعمة الحمضية والحارة

ليست الأطعمة المحتوية على الأحماض والبهارات مثل الطماطم والكاري بالخيار الأفضل بالنسبة للغثيان الصباحي، إذ أنها تؤذي المعدة وتسبب الشعور بالحرقة.



4- تناولي شراب الزنجبيل

يعرف الزنجبيل بقدرته على التخفيف من آثار غثيان الحمل. يمكنك تناوله على شكل كبسولات أو على شكل مشروب ساخن.



5- الوخز

تتواجد أساور خاصة لتخليص الحامل من شعور الغثيان وهي آمنة الاستخدام حيث تعتمد على الضغط على نقاط محددة في المعصم لإحداث الراحة المطلوبة.



6- الأكل قبل النوم

تناولي شيئًا خفيفًا قبل خبز التوست قبل النوم ذلك أن المعدة الفارغة تزيد من احتمالية الشعور بالغثيان في الصباح.

7- ارتاحي كثيرًا

قد لا يكون هذا الخيار سهلًا في حال كنتِ امرأة عاملة أو أمًا لأطفال آخرين، ولكن احرصي على أن انتهاز أي فرصة ممكنة للراحة كي تحصلي على الطاقة اللازمة لمقاومة الشعور بالغثيان.



8- احتفظي بالقراقيش بجانب سريرك

وهي من أقدم الحيل المستخدمة للتغلب على هذه الحالة. فليكن تناول "القراقيش" (crackers) أول ما تفعلينه عند استيقاظك في الصباح، ونعني ذلك حرفيًا!. أي قبل أن تنهضي جالسة في فراشك حتى!.



9- استخدمي قطرات الليمون

يمنكك تناول شراب الليمون بالقطّارة كلما شعرتِ بالغثيان، فهو مفيد جدًا أثناء الأشهر الثلاثة من الحمل خصوصًا.



10- تناولي فيتامينات الحمل في منتصف الليل

اعكسي الآية!، وبدلا من تناول فيتامينات الحمل بمجرد استيقاظك من النوم وقبل الفطور بساعتين، قومي بفعل ذلك ليلًا لتحسين النتائج!.

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