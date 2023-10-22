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الأحد، 22-10-2023 01:46 م

طرق منزلية للتخلص من احتقان الأنف

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الوكيل الإخباري - احتقان الأنف إزعاج شائع يمكن أن يعطل الحياة اليومية ويعوق التنفس السليم. وفي حين أن هناك العديد من العلاجات المتاحة دون وصفة طبية، فإن العديد من الأفراد يبحثون عن بدائل طبيعية . 

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ووفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص، هناك علاجات فعالة لاحتقان الأنف:


. استنشاق بخار الأعشاب
استنشاق البخار المملوء بالأعشاب المفيدة مثل الأوكالبتوس أو النعناع أو الريحان يمكن أن يوفر راحة فورية من احتقان الأنف.
 يساعد البخار على فتح الممرات الأنفية، ما يسمح بالتنفس بسهولة وتقليل الانزعاج.

 

. قطرات الزيوت العشبية
تطبق الزيوت العشبية على الممرات الأنفية، إذ يعتقد أنها تعزز صحة الأنف.
يمكن استخدام زيوت الأيورفيدا مثل زيت السمسم الممزوج بالأعشاب كالزنجبيل أو الكركم كقطرات للأنف. تساعد هذه الزيوت على تليين الممرات الأنفية وإزالة الاحتقان بشكل طبيعي

 

. شاي الزنجبيل
الزنجبيل يمتلك خصائص طبية قوية وغالبا ما يستخدم في الأيورفيدا للتخفيف من المشاكل الصحية المختلفة، بما في ذلك احتقان الأنف.
 لذلك فان شرب شاي الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من العسل يمكن أن يوفر الراحة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات، ما يساعد على تقليل الاحتقان وتهدئة بطانات الحلق المتهيجة.


. المكملات العشبية
الايورفيدا تشتهر بتركيبات ذات فعالية بإدارة مشاكل الجهاز التنفسي مثل تريكاتو (مزيج من الزنجبيل والفلفل الطويل والفلفل الأسود) وسيتوبالادي تشورنا (مزيج من الأعشاب بما في ذلك الهيل والقرفة). 

 

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