4 أمراض يحميك منها النوم- تعرف عليها

الوكيل الإخباري - يلعب النوم دورًا كبيرًا في التأثير على الصحة العامة للجسم، حيث أن هناك حاجة إلى النوم المناسب من أجل الحفاظ على للتركيز الذهني والذاكرة، وإدارة التوتر، والحفاظ على وزن الجسم المناسب، وتعزيز جهاز المناعة، ومجموعة من الاحتياجات الصحية الأخرى.



أمراض يقيك منها النوم الجيد

اضافة اعلان

- أمراض الجهاز التنفسي

قلة النوم تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعدوى.

وجدت دراسة أجريت على أكثر من 600 ألف شخص أن الأرق كان سببًا مساهمًا عند الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، بالإضافة إلى كونه عاملا في مدى خطورة العدوى.



- أمراض القلب

يرتبط انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهو اضطراب شائع في النوم، بعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى سبيل المثال، 40% إلى 60% من الأشخاص الذين يعانون من أعراض قصور القلب يتم تشخيصهم أيضًا بأنهم يعانون من اضطراب التنفس أثناء النوم.

وتشمل أمراض القلب الأخرى المرتبطة بانقطاع التنفس أثناء النوم مرض القلب التاجي، السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ضغط دم مرتفع، عدم انتظام ضربات القلب، والسرطان.



- السكري

أظهر عدد من الدراسات أن الحرمان من النوم يؤدي إلى انخفاض تحمل الجلوكوز وضعف حساسية الأنسولين لدى البشر.

وتشير دراسات إضافية إلى أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يرتفع بسبب عدم كفاية النوم، حيث تعتبر 7 أو 8 ساعات هي الفترة المثالية.



- مرض التنكس العصبي

يلعب النوم دورًا رئيسيًا في كيفية إنتاج جسمك للسائل النخاعي (CSF)، ومما يتكون، وكيفية توزيع السائل النخاعي في الدماغ والحبل الشوكي.



الكونسلتو