السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 09:37 ص

طريقة تُطبّق صباحا لتقليل مخاطر السكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري- تزداد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية بخمس مرات إذا كنت تعاني من الرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم القلب يحدث عندما ترتجف الحجرات العلوية للعضلة أو ترتعش بسبب نبضة كهربائية.

وقالت American Heart Associated إنه يمكن تجنب الرجفان الأذيني، وبالتالي خطر الإصابة بسكتة دماغية، من خلال "التخلي عن فنجان قهوة الصباح".

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ويزيد الرجفان الأذيني من خطر تكون جلطة دموية داخل عضلة القلب، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.


وعلى سبيل المثال، إذا انتقلت الجلطة الدموية إلى المخ فقد تؤدي إلى سكتة دماغية.


ووصف "جون هوبكنز ميديسن" أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالرجفان الأذيني طوال حياتك.


ويتضمن ذلك عدم التدخين، واتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ، وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على الوزن الطبيعي.


وستساعد هذه التدابير في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية - وهما عاملان يمكن أن يؤديا إلى الرجفان الأذيني.


ويمكن أن تكون هناك محفزات للرجفان الأذيني، والتي قد تكون فريدة لدى الشخص المصاب بهذه الحالة.


وعلى سبيل المثال، قد يعاني بعض الأشخاص من خفقان القلب إذا شربوا القهوة.


وبالتالي، إذا تسبب شرب القهوة في نوبة من الخفقان في القلب، فمن الأفضل تجنب المشروبات تماما.


ويمكن أن تشمل المحفزات الشائعة الأخرى: الإجهاد والكحول وبعض التمارين وبعض الأطعمة.


ويمكنك التحقق مما إذا كنت تعاني من خفقان القلب عن طريق الشعور بنبضك.

 

وللقيام بذلك، ضع إصبعين على الشريان الموجود على الجانب السفلي من معصمك لتحسس ما إذا كان غير منتظم.

 

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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