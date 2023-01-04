طريقة ناجحة للاقلاع عن التدخين

الوكيل الإخباري-قدّرت دراسة أمريكية جديدة أن أكثر من 55% من المدخنين قالوا إنهم حاولوا الإقلاع عن السجائر خلال العام الماضي، وأن 7.5% فقط منهم نجحوا في ذلك.



أجرت الدراسة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ولاحظ الباحثون أن قوة الإرادة للإقلاع عن السجائر يتم تجاوزها بواسطة الرغبة الشديدة، أو العادة، وهو ما يجعل إدمان التدخين الأكثر صعوبة.



وبحسب موقع "هيلث داي"، يقع اللوم في ذلك على النيكوتين، الذي يختلف في آلية إدمانه عن نمط النشوة والسعادة المؤقتة الذي يحصل عليه المدمن من المواد الأفيونية مثلاً.



وتشرح نورا فولكو، الباحثة في الدراسة، تأثير النيكوتين بأنه "لا ينتج نوع النشوة والضعف الذي تحدثه مخدرات أخرى، وإنما لديه قدرة قوية على تعزيز حالة المكافأة المعتدلة، كونه من المنبهات".



ودعت فولكو إلى تبني استراتيجيات الإقلاع عن التدخين التي أثبتت نجاحها، ابرزها استخدام سيجارة منخفضة النيكوتين.



وقالت: "يحتوي النوع المعتاد من السجائر على 11.6 ملغ من النيكوتين، بينما تحتوي السيجارة منخفضة النيكوتين على 0.2 ملغ فقط. وقد بينت أبحاث أن هذه الجرعة المنخفضة تقلل القلق والاكتئاب لدى المدخن الذي يحاول الإقلاع".

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