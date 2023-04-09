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الأحد، 09-04-2023 03:16 م

عادات خاطئة لشرب القهوة في شهر رمضان.. تجنبها

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الوكيل الإخباري- تتغير خلال شهر رمضان الكثير من العادات الغذائية الروتينية للصائم، ومنها شرب القهوة، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى تعويض نقص الكافيين عند الصباح بالإكثار من شرب القهوة مباشرة عند الإفطار وعلى "معدة فارغة" مما قد يعرضهم لمشاكل صحية كثيرة.

مضار شرب القهوة عند الإفطار
وتوضح أخصائية التغذية ربى الكحيل أن إفطار الصائم على شرب القهوة في شهر رمضان، يعد من العادات الخاطئة التي يجب تصحيحها لتفادي العديد من المشاكل الصحية، خاصة وأن الصائم بحاجة إلى وجبات غذائية مفيدة لجسمه حتى يستعيد نشاطه.


وأضافت بأن شرب القهوة على معدة فارغة بالنسبة للصائم تتسبب في جملة من المخاطر الصحية أبرزها:

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ضعف قدرة الجسم على التحكم في مستويات سكر الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، مثل السكري.


ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يؤدي إلى ارتداء أحماض المعدة إلى الحلق، مسببةً الشعور بالحموضة.


الإصابة بالجفاف، خاصةً إذا كان الشخص لا يهتم بشرب الماء، لأن مادة الكافيين تحفز الجسم على التخلص من السوائل المحتفظ بها عن طريق عملية التبول.


زيادة الشعور بالتوتر والقلق ومواجهة صعوبة في النوم ليلًا.


تعرف إلى أفضل الأوقات لتناول القهوة في رمضان


أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان


وأشارت الدكتورة ربى الكحيل إلى أن أفضل وقت لشرب القهوة خلال شهر رمضان هو بعد مرور ساعة أو ساعتين من وجبة الإفطار، مع ضرورة الابتعاد عنها في السحور، لتجنب الشعور بالأرق بسبب مادة الكافيين ، حيث لا ينصح بشرب القهوة متأخرا في الليل، لأنها تسبب لأرق وتعيق الخلود للنوم. 


فوائد شرب القهوة باعتدال وفي التوقيت المناسب
تنبيه الجهاز العصبي المركزي وتعزيز اليقظة وتقلل الشعور بالتعب.
تساهم في منع تلف الخلايا والإصابة بالشيخوخة وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة.


تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما قد يساعد على إنقاص الوزن، ولكن ضمن نظام غذائي صحي.


تقليل خطر السكري من النوع الثاني.


تزويد الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة المفيدة للصحة.


تحسين الأداء وتساعد على توليد الطاقة بما في ذلك صلاة التراويح والاجتماع مع العائلة في سهرات رمضان.

 

 

سكاي نيوز عربية 

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