عادات رياضية غير صحيّة

الوكيل الإخباري - يواظب بعضنا على عادات رياضية يعتبرها صحية، بهدف الحفاظ على لياقتهم وشبابهم، غير أن بعض هذه العادات تعطي نتائج عكسية، حيث تضر بصحتهم وتزيد من مظاهر الشيخوخة لديهم.

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ويكشف بعض الاختصاصيين في مجال الصحة والرياضة عن أكثر هذه الأخطاء الرياضية شيوعا، ويقترحون حلولاً بديلة لتلافي آثارها السلبية.

الخطأ الأول: أداء تمارين الجهد القلبية فقط

إن كانت تمارينك تعتمد بشكل أساسي على تمارين الجهد، دون استخدام الأثقال أو مشاركتها مع تمارين القوة، فإنك لن تحصل على جسم مشدود.

فالعضلات تقوم بحرق الحريرات حتى أثناء الراحة، فإذا لم تُعطَ الكتلة العضلية مجالاً للنمو، فسيؤدي هذا إلى انخفاض كمية الحريرات (الكالوري) التي يحرقها الجسم خلال اليوم.

تصحيح الخطأ: حاول إضافة تمارين القوة (مثل استخدام الأثقال) إلى النظام الرياضي الذي تتبعه، وذلك بمعدل 2 -3 أيام في الأسبوع، وبهذا تضمن زيادة كتلتك العضلية وإنقاص النسبة المئوية للدهون في جسمك.

الخطأ الثاني: الانطلاق من سرعة الصفر إلى السرعة القصوى

إن كنت تصل متأخرا إلى حصة الرياضة الجماعية التي تتابعها، ثم تندمج مع فريقك وهم في أوج نشاطهم، أو إن كنت لا تعطي نفسك وقتا كافيا للإحماء قبل الجري أو رفع الأثقال مثلا، فهذا سيؤدي إلى فوضى عارمة في منظومتك المناعية.

تصحيح الخطأ: ادخل إلى نظام تدريبك القوي بصورة متدرجة، بحيث تقضي ما بين 5 - 10 دقائق في رفع الأثقال الخفيفة، أو في تمارين الجهد المتوسطة، قبل أن تزيد من شدة تمارينك.

الخطأ الثالث: ألا تأخذ استراحة أثناء التمرين

إن كنت تداوم على التمارين الرياضية وتشعر بالتعب أو بآلام دائمة (آلام التعضيل)، فقد يكون هذا ناتجا عن عدم منح جسمك بعض الراحة بين جولات التمارين، مما قد يؤدي إلى تسريع شيخوختك، بحسب تصريح مدير مركز فيزيولوجيا التمارين الرياضية في جامعة تكساس الدكتور جون هيغينز.

تصحيح الخطأ: خذ فترة استراحة كافية بين أيام التمارين، واحرص على أخذ يوم استراحة واحد أسبوعياً على الأقل بحيث لا تؤدي فيه سوى تمارين التمطيط وتمارين اليوغا الخفيفة.

الخطأ الرابع: التركيز على التمارين ذات الشدة العالية (تمارين القوة أو المقاومة) فقط

يواظب البعض على أداء التمارين عالية الشدة بصورة متواصلة، بهدف حرق كمية كبيرة من الحريرات في مدة قصيرة، ولكن قد تجهل أن حرق الحريرات هذا يستمر إلى ما بعد إنهائك للتدريب، مما يتركك عرضة لمخاطر الإصابة بتآكل أو تمزق العضلات أو الأربطة.

تصحيح الخطأ: أعط جسدك استراحة قدرها 48 ساعة على الأقل بعد أدائك لجولة من التمارين عالية الشدة.

المصدر - صحتك