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الإثنين، 14-11-2022 05:02 م

عقار تجريبي يفشل في علاج الزهايمر

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الوكيل الإخباري-فشل عقار تجريبي لشركة روش في إظهار قدرته على إبطاء تطور مرض الزهايمر في تجربتين أجريتا عليه، ليترك المنافستين بيوجين وإيساي في صدارة سباق تنعقد عليه الآمال لاكتشاف علاج للمرض الذي يسرق الذاكرة.

وقالت روش، في بيان اليوم، إن الدراستين اللتين أجريتا معاً لم تصلا إلى الهدف المرجو المتمثل في إثبات أن العقار جانتيروماب يمكن أن يحافظ على قدرات مثل التذكر وحل المشكلات والتوجيه والرعاية الشخصية للمرضى في المراحل المبكرة من ألزهايمر.

وأجرت شركة الأدوية السويسرية دراستين متطابقتي التصميم، تضم كل واحدة منهما نحو 1000 مشارك، تم فحصهم من قبل أطباء على مدى أكثر من عامين.

وفي كل دراسة، تم اختيار المتطوعين بشكل عشوائي بحيث يتلقى بعضهم عقار جانتيروماب والبعض الآخر دواء وهميا.

وقالت الشركة، في بيان، إن العقار ارتبط بانخفاض نسبي في تدهور الأعراض بنحو 8 في المئة في إحدى الدراستين، و6 في المئة في الدراسة الأخرى، عند المقارنة بين من تلقوا العقار ومن تم إعطاؤهم عقاراً وهمياً، لكنها أضافت أن هذه النتائج لا يُعتد بها من الناحية الإحصائية.

وتراجعت أسهم روش بنسبة 4.4 في المئة إلى أدنى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع.

وارتفعت أسهم شركتي بيوجين وإيلي ليلي الأمريكيتين لصناعة الأدوية واللتين تطوران علاجات منافسة لمرض ألزهايمر، بنسبة 3.8 في المئة و2.3 في المئة على التوالي في تداولات ما قبل السوق.

وأحرزت بيوجين في سبتمبر نجاحاً مفاجئاً على عقار تجريبي لمرض ألزهايمر طورته مع شركة إيساي.

وقالت الشركتان في ذلك الحين إن عقارهما التجريبي ليكانيماب أبطأ تطور مرض ألزهايمر بنسبة 27 في المئة مقارنة مع دواء وهمي في تجربة كبيرة على المرضى في المراحل المبكرة من ظهور الأعراض.

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