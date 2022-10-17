فاكهة تكافح مرض السكري

الوكيل الإخباري-يحتوي الكرز الحامض على فيتامينات ومواد مغذية عديدة، لذلك تفيد هذه الثمار في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وغيرها.



ويشير موقع Food News، إلى أن ثمار الكرز الحامض غنية بفيتامين С والبوتاسيوم والمنغنيز، كما أنها تحتوي على نسبة من مجموعة فيتامين В و فيتامين К كافية لتلبية احتياجات الجسم بالإضافة إلى ذلك تحتوي على نسبة جيدة من البولوفينول.

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وقد أجرى الباحثون عدة دراسات أكدت نتائجها الفوائد الصحية لثمار الكرز الحامض، فهي تفيد في الوقاية من أمراض القلب لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الأنثوسيانين والكاروتينات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة و الالتهابات ومزيلة للاحتقان.



واتضح أن هذه الثمار مفيدة لمرضى السكري، لأنها تخفض مقاومة الأنسولين وعدم تحمل اللاكتوز، وفي نفس الوقت تساعد على زيادة إفراز الأنسولين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفدرالية تستخدم ثمار الكرز الحامض في الطب الصيني التقليدي لعلاج النقرس والتهاب المفاصل.

روسيا اليوم

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