الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بلعاوي: السلالة الهندية المتحورة تقلل من فاعلية اللقاحات بنسبة 50%

الريحاني لـ الوكيل : عائلة تحتضن طفلا منذ بداية رمضان

ضبط مروجي مخدرات على الطريق الصحراوي - صور

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

نقابة الصاغة تكشف لـ الوكيل مصير أسعار الذهب

ارتفاع أسعار النفط رغم تفاقم وضع كورونا في الهند

لجنة الأوبئة : مصاب كورونا غير معدٍ بعد 14 يوما في حال استمرار الأعراض

أسعار الذهب الثلاثاء 27/4/2021

تعميم لتعديل أوضاع موظفين على جدول التشكيلات

وفيات الثلاثاء 27/4/2021

الثلاثاء، 27-04-2021 12:10 م

علامات تستدعي التوقف عن تناول الخبز فورا

EarlierPitaLandscape


الوكيل الاخباري - يعد الخبز جزءا مهما في قائمة الوجبات للعديد من العائلات، إلا أنه في بعض الأحيان يؤدي إلى مشاكل صحية ما يستوجب الإقلاع عن تناوله.

اضافة اعلان

ووفقا لموقع "ميديك فوروم" الطبي، فإن أبحاث عديدة توصلت إلى أن هناك علامات عديدة تظهر على صحة الإنسان، تستدعي التوقف الفوري عن تناول الخبز.


زيادة الوزن


إذا لاحظت أن وزنك بدأ في الزيادة، فقد يكون من المفيد إعادة النظر في كمية الخبز، التي تتناولها.

 

ووفقا لدراسة أجريت عام 2014 ونُشرت في مجلة "BMC Public Health"، فإن تناول وجبتين أو أكثر من الخبز الأبيض يوميا يرتبط بشكل كبير بخطر السمنة أو زيادة الوزن.


ارتفاع ضغط الدم

إذا كنت تعاني فجأة من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، فإن التخلص من الخبز من نظامك الغذائي، يمكن أن يعيد الأرقام إلى طبيعتها.

 

وجدت دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة " Nutrients" أن تناول قطعة واحدة من الخبز الأبيض مرة أو أكثر في الأسبوع مرتبط بارتفاع ضغط الدم.

تقلصات المعدة المستمرة


إذا شعرت بمشاكل في المعدة بعد تناول شطيرة أو قطعة خبز، فقد يكون الوقت قد حان لمراجعة نظامك الغذائي المعتاد. قد يكون هذا علامة على مرض الاضطرابات الهضمية، وهو عدم تحمل الغلوتين المتوفر بكثرة في الخبز.

 

إذا كنت تعاني من انتفاخ شديد وألم وإسهال وإمساك بعد تناول الأطعمة، التي تحتوي على مادة الغلوتين، فعليك بالإقلاع عن تناول الخبر

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
555-2-1110x564

اعتقاد شائع غير صحيح عن البيض

349

الكشف عن مخاطر الافراط في تناول بذور عباد الشمس!

variety-food-buffet

أيهما أكثر ضررا.. الدهون أم السكر!

image

توقف التنفس أثناء النوم.. كيف تعالج هذه المشكلة؟

thumb

أبرز 5 مشاكل في الجهاز الهضمي في رمضان!

121-150656-much-yawning-reveals-serious-illnesses_700x400

طبيبة روسية تحدد متى يكون التثاؤب خطيرا

أخبار متعلقة
التخدير-

الطب الحديث يقلّص أخطار التخدير والمراقبة ضرورية قبل الجراحة وبعدها

226AFD8A-590B-4BB3-A464-3250075CF417

ما كمية الحلوى التي يمكن تناولها؟

2019_2_27_19_30_59_447

كيف نخفّض مستوى ضغط الدم من دون أدوية؟

أضرار-تناول-الموز

هذا ما يحدث للجسم عند تناول موزة واحدة يوميا

47-103616-causes-symptoms-atherosclerosis-4

الكشف عن الأعراض الرئيسية لتصلب الشرايين

2018_10_31_17_28_34_410

خبيرة.. تناول الطعام الصحي بأي ثمن قد يصبح خطراً