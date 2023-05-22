علامة بالعين والفم تكشف إصابتك بمرض مزمن

الوكيل الاخباري - يعد مرض كرون أحد الأمراض الالتهابية التي لا يُعرف سببها، ولم يتم التوصل إلى علاج لها حتى الآن، بل يتم الاعتماد على تخفيف الأعراض قدر الإمكان.

اضافة اعلان



تتركز الأعراض الرئيسية لمرض كرون في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال وتقلصات المعدة، ولكن يعاني المرضى أيضًا من التعب وفقدان الوزن، حسبما نشر موقع "The sun".



وبمرور الوقت، يمكن أن تظهر أيضًا أعراض واضحة في أجزاء أخرى من الجسم، ولا سيما العين والفم.



علامة بالعين تكشف الإصابة بمرض كرون

قد يتعرض بعض الأشخاص المصابين بمرض كرون بالفعل إلى مشكلات في العين، مثل الاحمرار والالتهاب والألم الشديد.



وتعتبر الحالة الأكثر شيوعًا التي تؤثر على الذين يعانون من هذا المرض هي التهاب ظاهر الصلبة، أي طبقة الأنسجة التي تغطي الصلبة (الطبقة البيضاء الخارجية للعين)، مما يجعلها حمراء ومؤلمة وملتهبة.



وهناك أيضًا بعض أمراض العين المرتبطة بمرض كرون، وتحديدًا التهاب العنبية، ومن ثم يظهر احمرار والتهاب واضح في العين، ولا يستطيع الشخص الرؤية بوضوح.



علامة بالفم تكشف الإصابة بمرض كرون

غالبًا ما تظهر علامة بالفم بعد تطور مرض كرون، ويسمى ذلك الورم الحبيبي الفموي الوجهي، الذي من المرجح أن يصيب الأطفال، على الرغم من ندرته.

وعادة ما يتسبب مرض كرون في تورم الشفاه وتشققات في الفم، ولكن قد يصاب بعض الأشخاص بقرح في الفم أيضًا.



كيفية السيطرة على مرض كرون

تقوم بعض الأدوية بتقليل نشاط جهاز المناعة، ما يمكن أن يساعد أيضًا على علاج الأعراض أو المضاعفات، مثل الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والأدوية المضادة للإسهال، أما إذا تسبب مرض كرون في حدوث عدوى، فقد يحتاج الشخص إلى مضادات حيوية.



يُراعى شرب سوائل معينة فقط أو عدم تناول أو شرب أشياء معينة للسماح للأمعاء بالراحة قدر الإمكان، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص.

الكونسلتو