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الخميس، 20-10-2022 08:14 ص

علامة شائعة للسرطان تعد "مهمة" في تحديد سبب الوفاة

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الوكيل الإخباري - يعرف نفث الدم بأنه من الأعراض الشائعة لسرطان الرئة، ويصف المصطلح الطبي سعال الدم من مصدر أسفل المزمار (المنطقة الواقعة بين الحبال الصوتية).

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ووفقا لمجلة BMJ، يوفر نفث الدم بعض الأفكار حول احتمالات بقائك على قيد الحياة.


ويمكن أن يتراوح من كمية صغيرة من البلغم الملطخ بالدم إلى نزيف حاد له عواقب تهدد الحياة.


وتوضح المجلة الصحية أن الطرد "المكثف" للدم من السعال يحدث في حوالي خمسة إلى 15% من المرضى الذين يعانون من نفث الدم.


وفي دراسة أجريت على مرضى في الرعاية الأولية، وجد أن حدوث نفث الدم هو حالة واحدة من كل 1000 مريض سنويا.


وهناك علامات تحذيرية أخرى متعلقة بالسعال يمكن أن تنبئ بسرطان الرئة.
وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن السعال في معظم الأوقات أو عند حدوث تغير في السعال الذي عانيت منه لفترة طويلة يمكن أن ينبئ أيضا بالإصابة بسرطان الرئة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تغيرات السعال ليست دائما علامة على شيء خطير.


وعلى سبيل المثال، السعال هو أيضا أحد أعراض فيروس كورونا أو نزلات البرد.
وتشمل العلامات الشائعة الأخرى لسرطان الرئة ما يلي:


• سعال البلغم مع وجود دم.
• الشعور بألم في الصدر أو الكتف.


• التهابات الصدر التي تعاود الظهور أو التهاب الصدر الذي لا يتحسن.
• فقدان الشهية.


• الشعور بالتعب طوال الوقت.
• خسارة الوزن.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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