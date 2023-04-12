علامة على أمراض خطيرة .. احذر ارتفاع ضغط الدم في الصباح

الوكيل الإخباري - يستيقظ بعض الأشخاص من النوم صباحًا وهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، دون معرفة السبب وراء ذلك، مما يشعرهم بالقلق، خوفًا من أن يكون علامة تحذيرية على الإصابة بعدد من الأمراض.

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يستعرض في التقرير التالي، أسباب ارتفاع ضغط الدم في الصباح، وفقًا لموقع "Medical News Today".



أسباب ارتفاع ضغط الدم الصباحي

1- الأدوية الخافضة للضغط



في مراجعة لبعض الدراسات عام 2018، وجد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم بعد الاستيقاظ قد يكون ناتجًا عن تناول الأدوية الخافضة للضغط بشكل خاطئ، كما هو موضح فيما يلي:

- تناول جرعة منخفضة.

- تناول أدوية قصيرة أو متوسطة المفعول.

- الاكتفاء بتناول دواء واحد فقط.



2- بعض الأمراض

قد يدل ارتفاع ضغط الدم في الصباح على الإصابة بالأمراض التالية:

- ارتفاع الكوليسترول بالدم.

- أمراض القلب والأوعية الدموية.

- توقف التنفس أثناء النوم.

- السكري.

- اضطرابات الغدة الدرقية.

- أمراض الكلى.

- الذئبة الحمراء.

- تصلب الجلد.



3- نمط الحياة اليومي

في بعض الأحيان، يرتفع ضغط الدم صباحًا بسبب ارتكاب عادات يومية خاطئة، وتشمل:



- التدخين.

- قلة الحركة.

- اتباع نظام غذائي غني بالملح والدهون المشبعة.



الفئات المعرضة لارتفاع ضغط الدم الصباحي

ارتفاع ضغط الدم في الصباح يمكن أن يحدث لأي شخص، لكنه أكثر انتشارًا بين بعض الفئات، وهي:



- كبار السن الأكثر من 65 عامًا.

- من لديهم تاريخ عائلي لارتفاع ضغط الدم.

- مرضى السمنة المفرطة.

- المدخنون.

- الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق.

- الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يوميًا.

- الأشخاص الذين يعملون في نوبات ليلية.



أعراض ارتفاع ضغط الدم الصباحي

عادةً لا يسبب ارتفاع ضغط الدم في الصباح أعراضًا للمريض، ولكن هناك علامات تحذيرية قد تنذر به، منها:

- احمرار الوجه.

- الدوخة.

- ظهور بقع حمراء في بياض العين



مضاعفات ارتفاع ضغط الدم الصباحي

إذا تُرِك ارتفاع ضغط الدم في الصباح دون علاج، قد يتطور لأمراض خطيرة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.



طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم الصباحي

يمكن تجنب ارتفاع ضغط الدم الصباحي عن طريق ما يلي:



- اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم والسكريات والدهون المشبعة.

- الإقلاع عن التدخين.

- ممارسة الرياضة لمدة تتراوح من 90 إلى 150 دقيقة في الأسبوع.

- الحفاظ على وزن الجسم.

- ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق.

- تناول أدوية الضغط حسب تعليمات الطبيب.

- علاج الأمراض التي قد تسبب ارتفاع ضغط الدم.



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