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الخميس، 29-07-2021 12:31 م

علماء: نقص 'فيتامين د' يؤدي إلى السمنة

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الوكيل الإخباري - أثبت العلماء الهنود الصلة بين نقص "فيتامين د" والسمنة، وفقًا لصحيفة The Times of India.

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أجرى الباحثون تجربة قسم فيها سمك الزرد إلى مجموعات، تضمن النظام الغذائي لمجموعة منها مكملات تحتوي على فيتامين د وفي نهاية التجربة، تبين أن تلك المجموعة التي تلقت المكملات الغذائية كانت أكثر طولًا وفيها دهون أقل.


وهكذا، فقد أثبت العلماء أن نقص فيتامين د يساهم في ظهور مشاكل التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الوزن.


بالإضافة إلى ذلك، وجد العلماء أن نقص هذا العنصر المهم يترافق مع تراكم الكوليسترول في الجسم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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