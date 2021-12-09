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الخميس، 09-12-2021 09:55 ص

علماء...وجبة السوشي تقتل كورونا!

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الوكيل الإخباري - يقول العلماء: إن مادة رهامان سلفات rhamnan sulfate ، وهو عديد السكاريد الموجود في الطحالب الأحادية النيتروجين Monostroma nitidum المستخدمة في تغليف السوشي، يقمع بشكل فعال الفيروس التاجي (المادة السوداء المستخدمة في تغليف السوشي)

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يدخل الفيروس التاجي SARS-CoV-2 الخلايا من خلال تفاعل مستقبلات RBD مع مستقبل ACE2 (الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2) للخلية المضيفة، وبالإضافة إلى ACE2، يمكن أن يرتبط مجال RBD بكبريتات الهيباران والسكريات الأخرى الموجودة على سطح الخلية.

 

يدخل الفيروس التاجي SARS-CoV-2 الخلايا من خلال تفاعل مستقبلات RBD مع مستقبل ACE2 (الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2) للخلية المضيفة، وبالإضافة إلى ACE2، يمكن أن يرتبط مجال RBD بكبريتات الهيباران والسكريات الأخرى الموجودة على سطح الخلية

قرر الباحثون اختبار ما إذا كانت عديدات السكاريد الأخرى ، مثل كبريتات رهامان، الموجودة في طحالب Monostroma، يمكن أن تمنع الفيروس التاجي، وخصوصاً بعد أن أثبتت فعاليتها من العدوى الفيروسية لالتهاب الدماغ الياباني

أظهرت النتائج أن كبريتات رامنان تربط بشكل فعال بروتين SARS-CoV-2، وتثبط قدرة الفيروس التاجي على الالتصاق والاختراق في الخلايا، وتمنع عمليات التحويل والنقل

في التجارب التي أجريت على مزارع الخلايا، نجح في تحييد فيروس كاذب في المختبر، بما في ذلك متغير مع مجموعة من الطفرات المميزة لسلالة دلتا.

 

المصدر - صحيفة الدستور

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