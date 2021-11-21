كيف تؤثر السمنة على مضاعفات فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - عوامل عدة ترفع من خطر الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج من عدوى فيروس كورونا، وتلك العوامل أيضاً تسبب شدة في الأعراض وتزايد المضاعفات الخطيرة، ومن أهم تلك العوامل الإصابة بالأمراض المزمنة والتقدم بالسن، والإصابة بالأمراض الخطيرة، إلا أن عامل جديد تأكد الأطباء من تأثيره وهو زيادة الوزن والسمنة، فما السبب؟

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وفقًا لأحدث الأبحاث التي أجراها الأطباء في معهد رام مانوهار لوهيا للعلوم الطبية (RMLIMS) بنيودلهي بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا والسمنة أيضًا لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بمضاعفات خطيرة قد تصل لدخول المستشفى والوفاة، ويحدث ذلك لعدد من الأسباب وهي:

1 - السمنة تضعف جهاز المناعة مما يجعل الفرد عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

2 - السمنة مصدر قلق كبير على الصحة لأنها تسمح لمسببات الأمراض بالتأثير على الجسم.

3 - تزيد السمنة من مستويات الالتهاب في الجسم، ما قد يجعلها أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب عند الإصابة بفيروس كورونا.

4 - يعاني مرضى السمنة أيضًا من أمراض الشرايين التاجية والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن والربو مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

5 - وجدت الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة قد يكون لديهم أيضًا مستوى أعلى من المعتاد من البروتينات المنظمة للمناعة في الجسم، والتي تُعرف أيضًا باسم السيتوكينات، والتي يمكن في بعض الحالات إجبار جهاز المناعة على إساءة تفسير الإشارات وإتلاف الخلايا والأنسجة السليمة.

6 - وأخيراً والأهم فإن السمنة يمكن أن تكون أيضًا رادعًا لفعالية اللقاح (مما يؤدي إلى استجابة مناعية منخفضة أو بطيئة).

المصدر - هي