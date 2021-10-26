الوكيل الإخباري - يحدث الفتاق عند اندفاع أحد أعضاء الجسم الداخليّة من خلال فتحة توجد في العضلات أو الأنسجة التي تثبت هذا العضو في مكانه، ويُعدّ الفتاق الذي يحدث في البطن أكثر حالات الفتاق شيوعاً، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تندفع الأمعاء من خلال منطقة ضعيفة في جدار البطن، ومن الجدير بالذكر أنّ الفتاق يمكن أن يحدث أيضاً في منطقة الفخذ العلوية، ومنطقة السرّة.

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وفي الحقيقة إنّ الفتاق بحد ذاته لا يتسبّب بظهور أيّة أعراض على المصاب، أو قد يسبب الألم الذي يتراوح في شدته بين الخفيف والشديد، ويحدث هذا الألم أثناء الراحة، أو خلال القيام بأنشطة معينة كالمشي، أو الركض.

تشخيص الفتاق

يتبع الطبيب لتشخيص الإصابة بالفتاق عدة طرق وإجراءات، تختلف باختلاف نوع الفتاق، ومن هذه الطُّرق ما يلي:



الفحص البدني: فمن المُمكن أن يشخص الطبيب الإصابة بالفتق الجراحي (بالإنجليزية: Incisional hernia)، أو الفتق الأُرْبي (بالإنجليزية: Inguinal hernia) عن طريق ملاحظة وجود انتفاخ في منطقة البطن، أو الفخذ، كما يلاحظ الطبيب أنّ هذا الانتفاخ يُصبح أكبر عند السّعال، أو الوقوف، أو شدّ الجسم والضغط عليه.

التنظير الداخلي أو التنظير الباطني : يمكن من خلال هذه الطريقة الكشف عن وجود الفتق الحجابي (بالإنجليزية: Hiatus hernia)؛ حيث يُدخل الطبيب كاميرا صغيرة مُتصلة بأنبوب إلى المريء مُروراً بالحلق والبلعوم ليصل المعدة، إذ يتمكن الطبيب من خلال هذه الكاميرا رؤية موقع المعدة الداخلي.

الأشعة السينية أو أشعة إكس : تستخدم الأشعة السينية للكشف عن وجود الفتق الحجابي؛ وذلك عن طريق تناول المريض الذي سيخضع للتصوير بأشعة إكس محلول سائل يحتوي على مادّة الباريوم، والتي تظهر بشكلٍ واضح في صور الأشعة السينية، مما يمكّن الطبيب من رؤية موقع المعدة الداخلي.

الموجات فوق الصوتية : وذلك من خلال استخدام أمواج صوتية عالية التردد، والتي يمكن من خلالها تكوين صورة للتراكيب الداخلية في الجسم، إذ يمكن من خلال هذه الطريقة الكشف عن وجود الفتق السُّري (بالإنجليزية: Umbilical hernia).



عوامل تزيد خطر الإصابة بالفتاق



1 - المعاناة من السمنة.

2 - حمل الأشياء الثقيلة.

3 - الإصابة بالسعال.

4 - بذل الجهد أثناء الإخراج، أو التبول.

5 - الإصابة بأمراض الرئتين المزمنة.

6 - تجمع السوائل في منطقة التجويف البطني.

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