الوكيل الإخباري - غذاء الحامل المثالي، في عيد الأضحى تكثر الأضاحي، وتصبح لحومها طعاماً رئيسياً في أيام العيد، وقد تتعرض الحامل لبعض المخاطر عند الإفراط في تناول لحوم الأضاحي، وخصوصاً لحم الضان الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون، تُرى كيف يجب أن يكون غذاء الحامل المثالي في عيد الأضحى المبارك؟

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وقد ذكر الشريف بعض النصائح المهمة حول غذاء الحامل المثالي في عيد الأضحى المبارك، وهذه النصائح هي:





- غذاء الحامل المثالي، يجب على الحامل الاعتدال في تناول اللحوم، وخصوصاً إذا كانت تعاني من مشاكل في الهضم، والقيء وقرحة المعدة.

- يجب أن يتم طهي اللحوم بطريقة صحية مثل الشوي أو السلق بعد نزع الدهون منها.

- يجب على الحامل تجنب الإكثار من تناول اللحوم في العيد، لكي لا يزيد وزنها، وحتى لا تزيد نسبة الكوليسترول في الدم، ولكي لا تزيد حرقة المعدة لديها.

- غذاء الحامل المثالي، يجب أن تركز الحامل في تناول اللحوم على منطقة العضلات لأنها مفيدة ولا تحتوي على كثير من الدهون مثل غيرها.

- إذا كانت الحامل في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل (مرحلة التكوين)، لا يجب عليها تناول الكبد لأنها يحتوي على المضادات العلاجية الحيوية، كما أنه يكون مخزن السمون، على الرغم من احتوائه على نسبة كبيرة من الحديد وفيتامين A، لأنه يزيد من نسبة التشوهات الخلقية.

- يجب على الحامل الامتناع عن تناول لحم الضأن إذا كانت تعاني من القيء المستمر، وكانت مصابة بقرحة المعدة.

- يجب أن تهتم الحامل بتناول السلطة وأنواع الخضار المختلفة مع تناول اللحوم لتقليل المخاطر الناتجة عن تناول اللحوم بمفردها.

- يجب على الحامل أن لا تتناول لحوم الأضاحي إلى بعد مرور 24 ساعة من الذبح.

- ليس بالضرورة أن تتناول الحامل اللحوم في كل أيام عيد الأضحى، بل يجب عليها الاعتماد على مصادر أخرى للبروتينات.

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