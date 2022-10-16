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الأحد، 16-10-2022 01:00 م

فئات يجب عليهم تلقي لقاح الانفلونزا لهذا العام

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الوكيل الإخباري-بعد عامين من تفشي كورونا وما تبع ذلك من إجراءات، يتوقع بعض الخبراء أن تكون موجة الإنفلونزا هذا العام قوية، لذلك توفر الدول جرعات تطعيم ضد الفيروس، وينصح الخبراء بعض الفئات بشكل خاص بأخذ هذه اللقاحات.

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من يجب أن يتلقى التطعيم ضد الإنفلونزا؟
بشكل خاص من المهم أن يتلقى لقاح الإنفلونزا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مخاطر خاصة وأمراض مزمنة، وفي هذه الحالة لا توجد حماية أفضل من التطعيم ضد الإنفلونزا.


أما لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، فإن عدوى الإنفلونزا يمكن أن تكون خطرة مثل عدوى كورونا.


كما أن التطعيم ضد كورونا والتطعيم ضد الإنفلونزا لا يقفان في طريق بعضهما.



 الجزيرة 

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