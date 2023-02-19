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الأحد، 19-02-2023 10:25 ص

فئة من الخطر عليها تناول الكبدة

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الوكيل الإخباري - تقدم الكبدة العديد من العناصر الغذائية للجسم، بما في ذلك البروتين، لكن تناول الكبد قد يؤثر بشكل سلبي على صحة أصحاب الأمراض المزمنة وأبرزهم مرضى الكلى، فما فوائد الكبدة وأضرارها لمرضى الكلى؟

نستعرض في التقرير التالي، قائمة بالأطعمة الممنوعة لصحة الكلى، وفقًا لموقع "WebMD"، والمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

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القيمة الغذائية في الكبد
يحتوي الكبد على الكثير من البروتينات والحديد وفيتامين ب، كما أنه أحد أفضل المصادر الحيوانية لفيتامين أ، حصة واحدة من كبد البقر توفر أكثر من 100% من الاحتياجات اليومية، قد يسهم تناول فيتامين أ في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض مثل إعتام عدسة العين وسرطان الثدي، يعتبر الكبد أيضًا مصدرًا جيدًا لما يلي:


-فيتامين سي.
-البوتاسيوم.
-الفوسفور.
-النحاس.


تختلف القيمة الغذائية للكبد من نوع لحم إلى آخر:


القيمة كبد البقر


تحتوي حصة 3 أونصات من كبد البقر، أي ما يعادل نصف كوب من كبد العجل غير المطبوخ المقطع، على التالي:
-السعرات الحرارية: 149 سعر حراري.
-البروتين: 23 جرامًا.
-الدهون: 4 جرامات.
-الكوليسترول: 310 ملليجرام.
-الكربوهيدرات: 4 جرامات.
-السكريات: أقل من 1 جرام واحد.


القيمة الغذائية في كبد الدجاج
تحتوي 4 أونصات غير مطبوخة من الكبد، هو ما يعادل 112 جرام على التالي:
-السعرات الحرارية: 130 سعرة حرارية.
-البروتين: 18 جرامًا.
-الدهون: 3.5 جرامات.
-الكوليسترول: 284 ملليجرام.
-الكربوهيدرات: 6 جرامات.
-السكريات: 4 جرامات.


أضرار تناول الكبد لمرضى الكلى
يوفر الكبد بأنواعه المختلفة كميات مرتفعة من البروتين، يعتبر البروتين أحد العناصر الأساسية للجسم وبناء القد يؤدي تناول المزيد من البروتينات إلى زيادة عمل الكليتين.عضلات، لكنه يتسبب في إنتاج الفضلات، تلعب الكلى دورًا رئيسيًا في التخلص من الفضلات والمواد غير المفيدة للجسم، لذا فإن الأطباء لا يوصون بتناول الكبد لأنه يتسبب في الإصابة بمشكلات صحية خطيرة لمرضى الكلى.


نصائح عند تناول البروتين لمرضى الكلى
يوصي خبراء التغذية مرضى الكلى باتباع مجموعة من الإرشادات عند تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، سواء الحيواني أو النباتي، فيمّا يلي:
-يجب شطف البقوليات بالماء قبل تناولها.
-يجب تناول كميات صغيرة من الأطعمة البروتينية.
-يجب اختيار نوع البروتين المناسب حسب صحة الشخص.
-يمكن الحصول على الأطعمة البروتينة من خلال البروتين الحيواني مثل تناول الأسماك أو الدجاج، أو البروتين النباتي مثل تناول المكسرات والبقوليات.
-يجب تناول البروتين الحيواني بحد أقصى 3 أونصات هو ما يعادل نصف كوب.

 

 

الكوسنلتو الطبي 

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