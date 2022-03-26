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السبت، 26-03-2022 03:12 م

فاكهة تساعدك في تبييض أسنانك

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الوكيل الإخباري - يمكن للطعام الذي نأكله أن يسبب تسوس الأسنان، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي مهم لأسنانك.

وعلاوة على ذلك، هناك بعض الأطعمة التي تشتهر بتلطيخ الأسنان - مثل الشاي.

وتشرح NHS، تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة أسنانك. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك.

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وتقول Long Grove Dental Studio إن الفاكهة التي يمكن أن تقلل من ظهور تلطيخ الأسنان هي الأناناس.

وتقول المنظمة: "الأناناس مليء بشكل طبيعي بالبروميلين - وهو عامل طبيعي مضاد للالتهابات ومنظف. هذه الأشياء جيدة في التنظيف حيث وجدت دراسة حديثة أجرتها المجلة الدولية لصحة الأسنان أنها يمكن أن تزيل بقع الأسنان بأمان وفعالية".

 

لبنان 24 

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