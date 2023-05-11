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الخميس، 11-05-2023 12:22 م

فاكهة صيفية تساعدك على النوم المريح

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الوكيل الإخباري- يعتبر العنب من الفواكه التي يشتهر بها فصل الصيف ، وافادت دراسة لموقع "Cleveland Cinic"ان تناوله ليلاً يساهم في التخلص من الأرق، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الميلاتونين، وهو هرمون النوم.

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ولكن يحرص بعض متبعي الدايت على تجنبه ليلًا، لأن هناك اعتقادًا شائعًا يفيد بأن تناوله قبل النوم قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

في هذا الصدد، نفى الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، صحة هذه الخرافة، مؤكدًا أن أكل العنب قبل النوم لا يسبب زيادة الوزن كما يروج البعض.

وأشار كريم إلى عدم وجود طعام يزيد الوزن عند تناوله ليلًا، مؤكدًا أن الوقت ليس له علاقة بتأثير الأطعمة على مؤشر كتلة الجسم، بل يرتبط الأمر بالكمية المستهلكة منها.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية: "إذا كان الطعام الذي يتم تناوله ليلًا من ضمن السعرات الحرارية المسموحة للجسم على مدار اليوم، فلا داعٍ للقلق من زيادة الوزن".

وأوضح أن العنب من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على عناصر غذائية تقدم للجسم مجموعة مذهلة من الفوائد، أبرزها:

- زيادة كثافة العظام وحمايتها من الكسور والهشاشة، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والماغنسيوم والمنجنيز.

- الحد من الإصابة بالجفاف في الصيف، لغناه بالماء.

- تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

- علاج فعال للإمساك، لأنه يساعد على تحسين حركة الفضلات عبر الأمعاء إلى فتحة الشرج.

ومع ذلك، أوصى كريم متبعي الدايت بتناول العنب بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيه يسبب زيادة الوزن، لاحتوائه على سكريات مرتفعة، كما يؤدي إلى الإسهال.

الكونسلتو الطبي

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